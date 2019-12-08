Минкультуры: РФ и КНР должны содействовать совместным проектам молодых кинематографистов

САНЬЯ /Китай/, 8 декабря. /ТАСС/. Россия и Китай должны создавать совместные инициативы в сфере кинопроизводства, которые станут площадкой для взаимодействия и реализации общих проектов молодых кинематографистов. Об этом в воскресенье заявила глава департамента кинематографии Министерства культуры РФ Ольга Любимова.

"Нам кажется очень важным создавать совместные проекты, заходить в совместное производство. Это станет хорошим совместным опытом для наших стран. В этом есть и часть образовательной и просветительской программы, когда молодые ребята, молодые кинематографисты [России и Китая] начинают работать на площадках друг друга, начинают вместе учиться снимать кино", - сказала Любимова, выступая на Форуме российско-китайского сотрудничества в сфере кинематографа в городе Санья (провинция Хайнань, Южный Китай).

По ее словам, "со стороны государства Россия много делает для того, чтобы в дальнейшем у молодых кинематографистов двух стран была возможность работать и трудиться вместе, заниматься в первую очередь творчеством". "Мы должны создать условия для молодых кинематографистов, чтобы они могли заниматься именно творчеством, создавать невероятные картины, которые потом станут гордостью для наших двух стран", - указала глава департамента.

"Настало время начать работать вместе. Не только смотреть и любоваться работами друг друга, радоваться, переживать и болеть друг за друга, но быть уже единой командой. Для этого есть все условия", - резюмировала Любимова.

Форум российско-китайского сотрудничества в сфере кинематографа организован в рамках II Международного кинофестиваля острова Хайнань, который проходит в городе Санья с 1 по 8 декабря. В форуме приняли участие представители Министерства культуры РФ, Ассоциации анимационного кино, а также актеры, режиссеры и продюсеры двух стран.