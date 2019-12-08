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Кинокомпания из Китая станет первой, кто снимет в России фильм по системе рибейтов

Также в Минкультуры РФ отметили, что "несколько российских продюсеров билось за возможность работать с китайскими партнерами"
Директор департамента кинематографии Министерства культуры РФ Ольга Любимова Артем Иванов/ТАСС
Описание
Директор департамента кинематографии Министерства культуры РФ Ольга Любимова
© Артем Иванов/ТАСС

САНЬЯ /Китай/, 8 декабря. /ТАСС/. Китайские кинематографисты станут первыми, кто снимет в России фильм по системе рибейтов, предполагающей частичную компенсацию средств, потраченных на съемки фильмов на территории РФ. Об этом в воскресенье заявила директор департамента кинематографии Министерства культуры РФ Ольга Любимова.

"В этом году в России появилась новая система - система рибейтов. Мы будем рады видеть китайских коллег у нас в стране, мы будем рады помочь им снимать и осуществлять их самые невероятные, талантливые мечты", - сказала Любимова на Форуме российско-китайского сотрудничества в сфере кинематографа в городе Санья (провинция Хайнань, Южный Китай).

По ее словам, "уже несколько стран обратились к РФ с просьбой о том, чтобы их проект получил первым поддержку со стороны государства". "С гордостью хочу отметить, что первый проект был из Китая. В 2020 году китайские кинематографисты уже будут снимать в России. Для нас это большая честь", - указала глава департамента.

Любимова также подчеркнула, что "несколько российских продюсеров билось за возможность работать с китайскими партнерами". "Действительно, мы ждем от этого проекта больших результатов", - резюмировала она.

Форум российско-китайского сотрудничества в сфере кинематографа организован в рамках II Международного кинофестиваля острова Хайнань, который проходит в городе Санья с 1 по 8 декабря. В форуме приняли участие представители Министерства культуры РФ, Ассоциации анимационного кино, а также актеры, режиссеры и продюсеры двух стран.

Система рибейтов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 7 ноября постановление, согласно которому иностранные кинокомпании получат возможность компенсации средств, потраченных на съемки фильмов на территории РФ. Согласно постановлению, подготовленному Минэкономразвития совместно с Минкультуры, иностранные компании смогут получать компенсацию в размере от 30 до 40% потраченных средств на съемки фильмов в России - так называемые рибейты.

Чтобы организация получила компенсацию 40% расходов, она должна положительно влиять на экономику, говорится в документе. Например, при съемках художественного полнометражного фильма съемочная группа должна состоять не менее чем на 80% из резидентов РФ, либо объем средств, потраченных на территории России не должен быть меньше 75 млн рублей, либо на территории РФ запланировано не менее 19 съемочных дней. Создатели полнометражного художественного фильма с хронометражем не менее 52 минут могут рассчитывать на компенсацию при расходовании на территории РФ не менее 15 млн рублей, создатели анимационного фильма такой же протяженности - при расходовании не менее 5 млн рублей. Также в программе рибейтов смогут принять участие создатели художественного сериала, минимальная сумма расходов на территории России которых составит не менее 15 млн рублей. Оператором проекта выступает Российский экспортный центр (РЭЦ).

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияКитайХайнань
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