Кинокомпания из Китая станет первой, кто снимет в России фильм по системе рибейтов

САНЬЯ /Китай/, 8 декабря. /ТАСС/. Китайские кинематографисты станут первыми, кто снимет в России фильм по системе рибейтов, предполагающей частичную компенсацию средств, потраченных на съемки фильмов на территории РФ. Об этом в воскресенье заявила директор департамента кинематографии Министерства культуры РФ Ольга Любимова.

"В этом году в России появилась новая система - система рибейтов. Мы будем рады видеть китайских коллег у нас в стране, мы будем рады помочь им снимать и осуществлять их самые невероятные, талантливые мечты", - сказала Любимова на Форуме российско-китайского сотрудничества в сфере кинематографа в городе Санья (провинция Хайнань, Южный Китай).

По ее словам, "уже несколько стран обратились к РФ с просьбой о том, чтобы их проект получил первым поддержку со стороны государства". "С гордостью хочу отметить, что первый проект был из Китая. В 2020 году китайские кинематографисты уже будут снимать в России. Для нас это большая честь", - указала глава департамента.

Любимова также подчеркнула, что "несколько российских продюсеров билось за возможность работать с китайскими партнерами". "Действительно, мы ждем от этого проекта больших результатов", - резюмировала она.

Форум российско-китайского сотрудничества в сфере кинематографа организован в рамках II Международного кинофестиваля острова Хайнань, который проходит в городе Санья с 1 по 8 декабря. В форуме приняли участие представители Министерства культуры РФ, Ассоциации анимационного кино, а также актеры, режиссеры и продюсеры двух стран.

Система рибейтов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 7 ноября постановление, согласно которому иностранные кинокомпании получат возможность компенсации средств, потраченных на съемки фильмов на территории РФ. Согласно постановлению, подготовленному Минэкономразвития совместно с Минкультуры, иностранные компании смогут получать компенсацию в размере от 30 до 40% потраченных средств на съемки фильмов в России - так называемые рибейты.

Чтобы организация получила компенсацию 40% расходов, она должна положительно влиять на экономику, говорится в документе. Например, при съемках художественного полнометражного фильма съемочная группа должна состоять не менее чем на 80% из резидентов РФ, либо объем средств, потраченных на территории России не должен быть меньше 75 млн рублей, либо на территории РФ запланировано не менее 19 съемочных дней. Создатели полнометражного художественного фильма с хронометражем не менее 52 минут могут рассчитывать на компенсацию при расходовании на территории РФ не менее 15 млн рублей, создатели анимационного фильма такой же протяженности - при расходовании не менее 5 млн рублей. Также в программе рибейтов смогут принять участие создатели художественного сериала, минимальная сумма расходов на территории России которых составит не менее 15 млн рублей. Оператором проекта выступает Российский экспортный центр (РЭЦ).