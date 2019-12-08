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Путин отметил самобытный талант и непревзойденное актерское мастерство Алисы Фрейндлих

Президент России пожелал актрисе успехов, здоровья и благополучия
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Алиса Фрейндлих. Монологи разных лет

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с 85-летним юбилеем. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Вы по праву снискали высокое профессиональное признание, а главное - искреннюю, непреходящую любовь поклонников театра и кинематографа. Важно, что и сегодня ваша жизнь наполнена творчеством, и вы по-прежнему восхищаете публику ярким, самобытным талантом и непревзойденным актерским мастерством", - отметил президент, пожелав актрисе успехов, здоровья и благополучия.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФрейндлих, Алиса Бруновна
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