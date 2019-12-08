{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кинематографисты из Китая хотели бы принять участие в Московском кинофестивале

Директор департамента кинематографии Минкультуры РФ Ольга Любимова назвала эту инициативу "прекрасной идеей"

САНЬЯ /Китай/, 8 декабря. /ТАСС/. Китайские кинематографисты заинтересованы в участии в российских кинопоказах, в частности, хотели бы принять участие в Московском международном кинофестивале. Об этом в воскресенье заявил заместитель главы отдела пропаганды, руководитель управления кинематографа провинции Хайнань Фу Сюаньго в ходе встречи с директором департамента кинематографии Министерства культуры РФ Ольгой Любимовой.

Спецпроект на тему
Маленькая провинция Китая, которую ожидает большое будущее Специальный проект правительства провинции Хайнань и ТАСС

Встреча состоялась в городе Санья (провинция Хайнань, Южный Китай), где в эти дни проходит II Международный кинофестиваль острова Хайнань.

"Мы надеемся, что Международный кинофестиваль острова Хайнань будет и дальше развиваться. Мы также хотим установить механизм взаимодействия с подобными российскими кинопоказами, прежде всего, Московским кинофестивалем", - сказал Фу Сюаньго.

"Мы очень хотели бы принять участие в кинопоказе в Москве, обменяться опытом и, конечно же, представить картины китайских режиссеров в России на фестивале", - указал он.

В свою очередь, Любимова отметила, что это "прекрасная идея". "Не раз китайский кинематограф выступал отдельной программой Московского международного кинофестиваля. Мы будем очень рады, если в этом или в следующем году, как позволит программа, если позволят возможности, вы станете гостями Московского кинофестиваля", - подчеркнула она.

Глава департамента кинематографии также указала на то, что российская сторона "готова делиться и другими мероприятиями", чтобы китайские партнеры могли выбрать то, что "покажется им интересным".

О кинофестивале

Второй Международный кинофестиваль острова Хайнань проходит на территории отельного комплекса Mangrove Tree Hotel на западе города Санья. Высшей наградой станет "Золотой кокос" - позолоченная статуэтка в форме кокосовой пальмы. На главный приз номинированы 13 полнометражных фильмов, победителя объявят 8 декабря. Судьи также назовут лидеров номинаций "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший режиссер", "Специальный приз жюри", "Лучший сценарист, "Лучшая картина для детей", а также "Лучший вклад в кинематограф" (оценивает работу костюмеров, визажистов, звукорежиссеров и других задействованных в создании картины специалистов).

Впервые Международный кинофестиваль острова Хайнань прошел в декабре прошлого года. В нем приняли участие такие всемирно известные актеры и режиссеры, как Джеки Чан, Аамир Кхан, Николас Кейдж, Джонни Депп, Нури Бильге Джейлан. Фестиваль кино проводится при поддержке хайнаньской администрации с одобрения отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

Теги
КитайХайнань
Реклама на ТАСС
Форум российско-китайского сотрудничества в сфере кинематографа прошел на острове Хайнань
Участники мероприятия поделились опытом реализации совместных проектов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС