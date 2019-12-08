Кинематографисты из Китая хотели бы принять участие в Московском кинофестивале

САНЬЯ /Китай/, 8 декабря. /ТАСС/. Китайские кинематографисты заинтересованы в участии в российских кинопоказах, в частности, хотели бы принять участие в Московском международном кинофестивале. Об этом в воскресенье заявил заместитель главы отдела пропаганды, руководитель управления кинематографа провинции Хайнань Фу Сюаньго в ходе встречи с директором департамента кинематографии Министерства культуры РФ Ольгой Любимовой.

Встреча состоялась в городе Санья (провинция Хайнань, Южный Китай), где в эти дни проходит II Международный кинофестиваль острова Хайнань.

"Мы надеемся, что Международный кинофестиваль острова Хайнань будет и дальше развиваться. Мы также хотим установить механизм взаимодействия с подобными российскими кинопоказами, прежде всего, Московским кинофестивалем", - сказал Фу Сюаньго.

"Мы очень хотели бы принять участие в кинопоказе в Москве, обменяться опытом и, конечно же, представить картины китайских режиссеров в России на фестивале", - указал он.

В свою очередь, Любимова отметила, что это "прекрасная идея". "Не раз китайский кинематограф выступал отдельной программой Московского международного кинофестиваля. Мы будем очень рады, если в этом или в следующем году, как позволит программа, если позволят возможности, вы станете гостями Московского кинофестиваля", - подчеркнула она.

Глава департамента кинематографии также указала на то, что российская сторона "готова делиться и другими мероприятиями", чтобы китайские партнеры могли выбрать то, что "покажется им интересным".

О кинофестивале

Второй Международный кинофестиваль острова Хайнань проходит на территории отельного комплекса Mangrove Tree Hotel на западе города Санья. Высшей наградой станет "Золотой кокос" - позолоченная статуэтка в форме кокосовой пальмы. На главный приз номинированы 13 полнометражных фильмов, победителя объявят 8 декабря. Судьи также назовут лидеров номинаций "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший режиссер", "Специальный приз жюри", "Лучший сценарист, "Лучшая картина для детей", а также "Лучший вклад в кинематограф" (оценивает работу костюмеров, визажистов, звукорежиссеров и других задействованных в создании картины специалистов).

Впервые Международный кинофестиваль острова Хайнань прошел в декабре прошлого года. В нем приняли участие такие всемирно известные актеры и режиссеры, как Джеки Чан, Аамир Кхан, Николас Кейдж, Джонни Депп, Нури Бильге Джейлан. Фестиваль кино проводится при поддержке хайнаньской администрации с одобрения отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая.