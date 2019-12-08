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Форум российско-китайского сотрудничества в сфере кинематографа прошел на острове Хайнань

Участники мероприятия поделились опытом реализации совместных проектов
Описание
© Артем Иванов/ТАСС

САНЬЯ /Китай/, 8 декабря. /ТАСС/. Представители киноиндустрии России и Китая, а также органов власти, бизнеса и средств массовой информации двух стран приняли участие в Форуме российско-китайского сотрудничества в сфере кинематографа, который состоялся в воскресенье в городе Санья (провинция Хайнань, Южный Китай), в рамках проходящего здесь II Международного кинофестиваля острова Хайнань.

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Мероприятие прошло в конгрессно-выставочном центре на территории отельного комплекса Mangrove Tree Hotel. В качестве спикеров с российской стороны на форум были приглашены директор департамента кинематографии Министерства культуры РФ Ольга Любимова, директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова, российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Сергей Сельянов, а также генеральный директор "Русского офиса кинокомиссий" Валерий Купеев.

Участники мероприятия обсудили текущую ситуацию и перспективы сотрудничества РФ и КНР в сфере кинематографа, поделились опытом реализации совместных российско-китайских проектов, а также указали на взаимный интерес кинематографистов двух стран к рынкам друг друга.

"Я считаю, очень важно, чтобы наш форум стал содержательным не только с точки зрения смыслов и той программы, которая нам предстоит, но и безусловно, содержательным экономически и плодотворным для того, чтобы в дальнейшем мы могли представлять на подобных мероприятиях совместные российско-китайские и китайско-российские производственные серьезные не только картины, но и коллаборации, связанные с совместными проектами в будущем", - сказала Ольга Любимова.

Она также указала на то, что большое количество кинематографистов проявляют интерес к провинции Хайнань, которая богата красивыми тропическими и морскими пейзажами. По словам Любимовой, это не только создает возможности для развития туризма на острове, но и привлекает кинопроизводителей создавать здесь свои картины.

В свою очередь, заместитель главы отдела пропаганды, глава управления кинематографа провинции Хайнань Фу Сюаньго сказал, что китайский остров "заинтересован в сотрудничестве с зарубежными партнерами" и готов "предпринимать комплексные меры поддержки иностранным режиссерам и продюсерам". "С развитием зоны свободной торговли и порта свободной торговли острова Хайнань мы будем еще сильнее развивать поддержку для кинематографистов из других стран и регионов мира, в том числе из России", - резюмировал он.

Теги
РоссияКитайХайнань
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