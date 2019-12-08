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Директор Ассоциации анимационного кино: российская анимация пользуется успехом в Китае

Совместный проект "Крош и панда" был запущен на самом высоком уровне, отметила Ирина Мастусова
Директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова Артем Иванов/ТАСС
Описание
Директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова
© Артем Иванов/ТАСС

САНЬЯ /Китай/, 8 декабря. /ТАСС/. Российское анимационное кино пользуется большим успехом в Китае. Об этом в воскресенье на полях Форума российско-китайского сотрудничества в сфере кинематографа в городе Санья (провинция Хайнань, Южный Китай) заявила директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова.

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"[Первый совместный российско-китайский анимационный] проект "Крош и панда" был запущен в совместное производство на самом высоком уровне. <…> Также большим успехом тут пользуются наши полнометражные фильмы. С большим успехом прошла франшиза анимационного кино "Снежная королева" - лента собрала большую кассу, это был лучший прокат российского [анимационного] кино в Китае", - рассказала Мастусова. "Это все дает нам очень оптимистичные ожидания по возможностям нашего сотрудничества", - подчеркнула она.

На вопрос о том, что именно привлекает китайского юного зрителя, директор ассоциации сказала, что "китайские дети, как и все другие дети в мире, прежде всего, любят мультфильмы, во-вторых, хорошие мультфильмы, <…> в-третьих, современные мультфильмы". "Им (детям из КНР - прим. ТАСС) нужна динамика, им нужен сюжет, им нужно поддерживать интерес, как и всем другим современным детям", - отметила Мастусова. По ее словам, чтобы "мультфильм укоренился в Китае, нужно с этим работать".

"Во-первых, это должен быть сериал, у которого может быть продолжение. <…> Во-вторых, он должен строиться по принципу "360", то есть вокруг этого сериала должен быть создан мир, в который дети будут погружаться не только онлайн, но и офлайн: это должны быть игрушки в магазинах, это должны быть детские кафе, продукты питания, это должен быть целый комплекс, сопровождающий ребенка и продолжающий его любовь", - пояснила Мастусова. "Главное, на самом деле, завоевать любовь ребенка. Если это сделано, остальное вторично", - указала директор ассоциации.

Форум российско-китайского сотрудничества в сфере кинематографа организован в рамках II Международного кинофестиваля острова Хайнань, который проходит в городе Санья с 1 по 8 декабря. В форуме приняли участие представители Министерства культуры РФ, Ассоциации анимационного кино, а также актеры, режиссеры и продюсеры двух стран.

Теги
РоссияКитайХайнань
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