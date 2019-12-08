БДТ подарил Алисе Фрейндлих выставку о ней, созданную в игровой форме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Выставка об Алисе Фрейндлих, которая отмечает 8 декабря свое 85-летие, открылась в Большом драматическом театре имени Георгия Товстоногова (БДТ) в Санкт-Петербурге.

"При создании этой выставки мы вдохновлялись самой Алисой Фрейндлих. Мы долго обсуждали, придумывали эту выставку, но вот появился окончательный вариант, и сегодня мы подарим эту выставку Алисе", - сказал журналистам художественный руководитель БДТ Андрей Могучий.

Выставка, которая разместилась во всем пространстве театра, состоит из небольших инсталляций с фотографиями Фрейндлих в многочисленных образах и предметами интерьера - шкафами, стульями, зеркалами, которые, подобно предметам из "Алисы в стране чудес" Льюиса Кэрролла, приглашают зрителей "Открой меня", "Посмотри в меня", "Дерни за меня". Выполняя эти действия, зритель попадает в мир Алисы Фрейндлих и слышит ее голос с рассказам о событиях ее жизни, людях, с которыми ее связывала судьба.

"Каждый предмет рассказывает, как она стала той великой актрисой, которой мы ее знаем", - рассказала журналистам соавтор выставки Ксения Сурикова из творческого объединения "Группа 10".