БДТ подарил Алисе Фрейндлих выставку о ней, созданную в игровой форме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Выставка об Алисе Фрейндлих, которая отмечает 8 декабря свое 85-летие, открылась в Большом драматическом театре имени Георгия Товстоногова (БДТ) в Санкт-Петербурге.
"При создании этой выставки мы вдохновлялись самой Алисой Фрейндлих. Мы долго обсуждали, придумывали эту выставку, но вот появился окончательный вариант, и сегодня мы подарим эту выставку Алисе", - сказал журналистам художественный руководитель БДТ Андрей Могучий.
Выставка, которая разместилась во всем пространстве театра, состоит из небольших инсталляций с фотографиями Фрейндлих в многочисленных образах и предметами интерьера - шкафами, стульями, зеркалами, которые, подобно предметам из "Алисы в стране чудес" Льюиса Кэрролла, приглашают зрителей "Открой меня", "Посмотри в меня", "Дерни за меня". Выполняя эти действия, зритель попадает в мир Алисы Фрейндлих и слышит ее голос с рассказам о событиях ее жизни, людях, с которыми ее связывала судьба.
"Каждый предмет рассказывает, как она стала той великой актрисой, которой мы ее знаем", - рассказала журналистам соавтор выставки Ксения Сурикова из творческого объединения "Группа 10".
Выставка начинается с двери ярко-розового цвета во входной зоне театра, за которой установлено зеркало с первым рассказом. В том же цвете выполнены все предметы выставки, и они соединены такой же розовой линией, которая ведет посетителя по лестницам и залам от одного эпизода к другому.
Магия Алисы Фрейндлих
Как отметил Могучий, "зрители любят Алису Фрейндлих за магию, она волшебница". В профессиональном плане, по словам художественного руководителя БДТ, Фрейндлих очень требовательна, и в то же время очень скромна в жизни.
"Она очень требовательна к работе с режиссером, но это часть профессии, и она в этом смысле совершенна, она требовательна бесконечно. В жизни она совершенно другой человек - нетребовательный, беззащитный, скромный, а когда дело касается профессии - тут держись!" - отметил Могучий. Он признался, что из ролей, которые сыграла Фрейндлих, у него она больше всего ассоциируется с образом Катарины из "Укрощения строптивой" по пьесе Шекспира.
Выставка о Фрейндлих будет доступна зрителям, которые посетят спектакли БДТ, она будет действовать до конца января 2020 года.