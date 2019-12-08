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СМИ: умер рэпер Juice WRLD

Ему был 21 год
Juice WRLD Photo by Owen Sweeney/Invision/AP
Описание
Juice WRLD
© Photo by Owen Sweeney/Invision/AP

ТАСС, 8 декабря. Американский рэпер Juice WRLD, настоящее имя которого Джаред Хиггинс, умер в Чикаго (штат Иллинойс) на 22-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщил портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По этим данным, рэперу стало плохо в чикагском аэропорту Мидуэй, после чего он был доставлен в близлежащую больницу, однако спасти исполнителя не удалось. Причина смерти Хиггинса не сообщается.

Juice WRLD наиболее известен благодаря синглам Lucid Dreams, All Girls Are the Same и другим, на его счету два студийных альбома. В мае 2018 года исполнитель получил премию Billboard Music Awards в номинации "Лучший новый артист".

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США
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