Умер озвучивший героев "Улицы сезам" кукловод Кэрролл Спинни

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Американский кукловод Кэрролл Спинни, голосом которого разговаривают персонажи желтая Большая Птица и зеленый монстр Оскар из детской передачи "Улица Сезам" (Sesame Street), умер в США на 86-м году жизни. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении некоммерческой организации Sesame Workshop, которая является создателем передачи.

"Кэрролл Спинни, легендарный кукловод, который стоит за образами Большой Птицы и Оскара, умер сегодня, 8 декабря, в возрасте 85 лет в своем доме в [штате] Коннектикут после того, как некоторое время страдал дистонией", - говорится в сообщении. У Спинни остались жена Дебра, трое детей и четверо внуков.

Спинни родился в 1933 году в городе Уолтем (штат Массачусестс). Он с детства увлекался созданием кукольных представлений. После встречи в 1969 году с создателем "Маппет-шоу" Джимом Хенсом Спинни приступил к кукловодству для "Улицы Сезам" и занимался озвучкой и кукольной игрой в проекте вплоть до 2018 года, когда вышел на пенсию.

"До того, как я попал в "Улицу Сезам", мне не казалось, что я занимаюсь чем-то важным", - сказал он, покидая детскую передачу. В 2014 году на экраны вышел документальный фильм "Я - Большая Птица: История Кэрролла Спинни".