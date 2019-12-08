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В МХТ им. Чехова впервые представят легендарные дневники актера Ивана Кудрявцева

Как сообщили в МХТ, выход книги и ее презентация вызвали огромный интерес у деятелей театра

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Московский Художественный театр (МХТ) имени Чехова в своем Портретном фойе проведет в понедельник презентацию уникального литературного издания - будет представлена книга "Иван Михайлович Кудрявцев. Дневники", сообщила ТАСС пресс-атташе театра Наталья Витвицкая.

"В книге, выпущенной издательством "Навона" в этом году, впервые опубликованы легендарные дневники знаменитого актера Художественного театра Ивана Михайловича Кудрявцева (1898-1966)", которые, наконец, станут доступны широкой публике", - пояснила значимость предстоящего события собеседница агентства.

По ее словам, выход книги и ее презентация вызвали огромный интерес у деятелей театра. "Сегодня ожидается очень много гостей", - подтвердила Витвицкая.

"Чтобы представить долгожданную книгу, из Америки прилетел известный театральный критик и историк театра Анатолий Миронович Смелянский (он руководит совместной аспирантской программой, созданной Школой-студией МХАТ и Американским репертуарным театром при Гарвардском университете). В презентации книги также примет участие старейший и авторитетнейший театральный критик и историк театра Инна Натановна Соловьева", - проинформировала пресс-атташе МХТ.

О легендарных дневниках и их авторе

Она рассказала, что Иван Михайлович Кудрявцев (1898-1966) поступил в Художественный театр в 1924 году. До этого он занимался в студии Михаила Чехова, потом - в школе Третьей студии МХАТ. В историю Художественного театра он вошел как первый исполнитель роли Николки в первой мхатовской постановке "Дней Турбиных" (1926).

"В "Дни Тубриных" Кудрявцев привнес сильную и щемящую лирическую ноту. Ольга Бокшанская, секретарь Владимира Ивановича Немировича-Данченко, писала после генеральной репетиции этого спектакля в сентябре 1926 года: "Не обошлось без слез в публике - очень уж трогательно играют Турбиных Хмелев и Кудрявцев", - процитировала Витвицкая.

В Художественном театре Кудрявцев сыграл 46 ролей, продолжила она. Он был не только замечательным артистом, но и тонким эрудированным, литературно одаренным человеком. Входил в Литературный совет МХАТ, преподавал актерское мастерство в творческих вузах Москвы. И много лет вел дневники.

Как отметила собеседница агентства, до настоящего времени эти дневники были известны лишь по отдельным цитатам и небольшим фрагментам, но всегда вызывали огромный интерес. "Этот интерес понятен, - пояснила она, - ибо фактически дневники являются не только хроникой внутренней жизни Художественного театра, но и летописью жизни страны с конца 20-х и до середины 60-х годов XX века".

Опубликовать эти записки удалось только в ХХ1 веке. "Сегодня легендарные дневники Ивана Кудрявцева, без ссылок на которые не обходится ни одна серьезная работа по истории Художественного театра, наконец, будут доступны широкой публике практически в полном объеме. По обязательству перед наследниками актера публикаторы подвергли изъятию только "личные" страницы", - заключила пресс-атташе МХТ.

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