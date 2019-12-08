Мультфильм "Холодное сердце - 2" вновь возглавил российский прокат в выходные

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Мультфильм "Холодное сердце - 2" (Frozen II) вновь стал лидером российского проката, собрав 423,5 млн рублей за минувшие четыре дня. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 5 по 8 декабря.

Американский анимационный фильм режиссеров Криса Бака и Дженнифер Ли вышел в российский прокат 28 ноября. Картина стала продолжением ленты, выпущенной в 2013 году. Спустя несколько лет после событий, рассказанных в первом фильме, Эльза, ее сестра Анна, Кристофф, олень Свен и снеговик Олаф отправляются за пределы королевства Эренделл на север, где главным героям предстоит раскрыть древнюю тайну их родной страны, а также узнать, откуда у Эльзы появились магические способности. Роли озвучивали Кристен Белл, Идина Мензел, Эван Рэйчел Вуд и другие актеры.

Второе место в рейтинге по кассовым сборам занял американский приключенческий фильм "Джуманджи: Новый уровень" (Jumanji: The Next Level) режиссера Джейка Кэздана, собравший 160,2 млн рублей и вышедший в прокат 12 декабря. Картина стала третьей частью франшизы "Джуманджи". Втайне от своих друзей Спенсер хранил фрагменты видеоигры Джуманджи и работал над ремонтом картриджа в подвале дома своего дедушки. Друзья Спенсера приходят к нему и обнаруживают, что он пропал, а игра запущена. Они решают снова войти в Джуманджи, чтобы спасти своего друга. Главные роли в фильме сыграли Дуэйн Джонсон, Карен Гиллан, Джек Блэк, Кевин Харт и другие актеры.

Третье место по кассовым сборам досталось британо-американской романтической комедии "Рождество на двоих" (Last Christmas) режиссера Пола Фига. Картина вышла в российский прокат 5 декабря и собрала с 5 по 8 декабря 92,7 млн рублей. Действие фильма происходит зимой в Лондоне. Кейт - закомплексованная и замкнутая в себе молодая девушка, которая работает переодетым эльфом в рождественском магазине и постоянно принимает неправильные решения. Однако ее жизнь меняется, когда она знакомится с мужчиной по имени Том, который кажется ей слишком идеальным, в связи с чем Кейт не верит в реальность происходящего и считает эту встречу рождественской сказкой. Главные роли в картине сыграли Эмилия Кларк, Мэдисон Инголдсби, Генри Голдинг, Мишель Йео и другие актеры.