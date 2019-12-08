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AP: умер актер Рене Обержонуа

Ему было 79 лет

ТАСС, 9 декабря. Американский актер кино Рене Обержонуа, исполнивший роль Одо в популярном научно-фантастическом телевизионном сериале "Звездный путь: Глубокий космос 9" , умер в воскресенье в возрасте 79 лет. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, актер умер в своем доме в Лос-Анджелесе после продолжительной борьбы с раком легких.

Рене Обержонуа родился в Нью-Йорке в 1940 году. Он снялся в более чем 25 картинах, а также нескольких десятках сериалов. Наибольшую известность Рене Обержонуа принесла роль Одо в популярном в 1990-х годах научно-фантастическом телевизионном сериале "Звездный путь: Глубокий космос 9", а также участие в американской картине "Военно-полевой госпиталь".

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