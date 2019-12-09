Первое прижизненное издание "Евгения Онегина" Пушкина выставят на аукционе в Москве

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Первое прижизненное издание романа в стихах "Евгений Онегин" Александра Пушкина выставят на аукционе в Москве 12 декабря, его оценочная стоимость составляет 4,5-4,7 млн рублей. Об этом сообщается на сайте аукционного дома "Литфонд".

"Самое известное из произведений Пушкина печаталось отдельными главами по мере их написания на протяжении семи лет. Первая глава романа увидела свет в феврале 1825 года, а последняя - в январе 1832-го. Каждая глава продавалась по 5 рублей, а книжка с главами 4-5 стоила 10 рублей", - говорится в сообщении.

Книга выпущена в семи картонажных переплетах, главки заключены в футляр. Уточняется, что книга является первым прижизненным изданием поэта и обладает коллекционной ценностью музейного уровня.