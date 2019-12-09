Реконструкция одного из старейших в России театров начнется в Саратове в 2020 году

САРАТОВ, 9 декабря. /ТАСС/. Реконструкция здания Саратовского академического театра оперы и балета, который является одним из старейших в России, начнется в 2020 году, на это будет направлено порядка 1,6 млрд рублей, сообщил в понедельник в ходе заседания экспертного совета по культуре губернатор региона Валерий Радаев.

"Это федеральная адресная инвестиционная программа... цена вопроса - 1,6 млрд рублей на 3 года. С 2020 года приступаем к проведению конкурсных процедур", - сказал Радаев. По словам губернатора здание, которое имеет статус объекта культурного наследия, не ремонтировалось уже около 30 лет. На время реконструкции оперная и балетная труппа переедет в здание Центра народного творчества.

"Руководству оперного театра и Минкульту необходимо тщательно проработать ритм репетиционного процесса с учетом новых условий, найти оптимальные варианты для показов спектаклей, включая конструктивные особенности сцены", - добавил Радаев.

По данным министерства, здание театра было возведено в 1803 году в центре Саратова, затем оно несколько раз перестраивалось и достраивалось. В настоящее время здание театра, украшенное колоннами и барельефами, является одним из символов города.

Саратовский академический театр оперы и балета - один из старейших в Поволжье и в России. Театр успешно реализует несколько фестивальных проектов различной концептуальной и жанровой направленности. С 1986 года в Саратовском театре проводится Собиновский музыкальный фестиваль, а с 2013 года - международный фестиваль "Звезды мирового балета в Саратове" с участием ведущих представителей мировых балетных школ.