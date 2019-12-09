Музей "Исаакиевский собор" обновил рекорд посещаемости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" - одна из самых известных достопримечательностей Санкт-Петербурга - в начале декабря принял более 4 млн посетителей, обновив рекорд посещаемости 2018 года, составивший 3,94 млн человек, сообщил ТАСС пресс-секретарь учреждения Игорь Стахеев.

"На начало декабря этого года цифра превысила отметку в 4 млн посетителей и стабильно продолжает расти. К сравнению, за 2018 год Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" посетили 3 млн 940 тыс. 160 человек", - сказал собеседник агентства, добавив, что окончательное подведение итогов посещаемости состоится в начале января 2020 года.

Стахеев отметил, что рост посещаемости связан "не только с проявлением интереса населения к культурным ценностям, но и с активной работой [музея]".

"У нас непростой музей, но, несмотря на его специфичность и отсутствие полноценных экспозиционных площадей, учреждение выполняет большую работу во всех свойственных ему направлениях. Не прекращаются сложнейшие реставрационные работы, ведется постоянный мониторинг состояния и содержания памятников, огромное внимание уделяется приему посетителей, проводятся обзорные, тематические, автобусные и теплоходные экскурсии, осуществляется просветительская работа и научная деятельность, проводятся конференции, открываются художественные выставки, разрабатываются специализированные экскурсионные маршруты для маломобильных посетителей", - пояснил он.

Кроме того, он рассказал, что за последние годы музей стал базой обучения и сотрудничества со многими школами и высшими учебными заведениями. "Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" является общепризнанным всероссийским центром духовной культуры, объединившим возможности музея и храма", - добавил представитель музея.

Рост посещаемости музея-памятника отмечается на протяжении последних трех лет. Так, по ранее опубликованным данным, в 2017 году его посетили 3,814 млн человек, в 2016 году - 3,846 млн человек.

Проверка Контрольно-счетной палаты

В понедельник также стало известно, что Контрольно-счетная палата (КСП) приступила к выборочной проверке финансово-хозяйственной деятельности Государственного музей-памятника "Исаакиевский собор". По данным органа финансового контроля, в 2017 году расходы музея превысили 802 млн рублей, в том числе за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в размере 73 млн рублей. В 2018 и в 2019 годах субсидия не предоставлялась, а расходы составили 849 млн руб. и 968 млн руб. соответственно. Таким образом, общая сумма расходов за три года составила 2,6 млрд рублей.

"В ходе контрольного мероприятия будет дана оценка законности использования музеем собственности Санкт-Петербурга в 2017-2019 годах. КСП также проанализирует деятельность Комитета по культуре в части соблюдения бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств в отношении подведомственного учреждения", - говорится в сообщении пресс-службы Контрольно-счетной палаты. Отмечается, что в проверяемый период в Исаакиевском соборе проводились работы по реставрации фасадов, интерьеров и картин, а также монтажу кассовых павильонов.

О здании

Здание Исаакиевского собора возведено по проекту архитектора Огюста Монферрана и открыто в 1858 году. Оно находится в собственности Санкт-Петербурга, но признано объектом культурного наследия федерального значения и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем возобновлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно.

В начале 2017 года правительство Санкт-Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было дано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату на основании принятого в 2010 году федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". 30 декабря 2018 года это распоряжение утратило силу.

Тема передачи собора церкви вызвала широкий общественный резонанс в Санкт-Петербурге, инициативная группа попыталась вынести этот вопрос на референдум. В городе прошло несколько митингов против передачи собора РПЦ, решение городских властей по Исаакию пытались оспорить в суде.

В конце января 2019 года Александр Беглов, являвшийся на тот момент временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга, высказал мнение, что вопрос о статусе Исаакиевского собора следует решать в рамках закона, но при этом учитывать мнение горожан. Он тогда отметил, что Исаакиевский собор остается в ведении города и что между музеем и Русской православной церковью отсутствуют какие-либо противоречия.