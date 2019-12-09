Власти Петербурга организуют концерты для детей соотечественников в 13 городах Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга организует в декабре серию новогодних представлений для детей российских соотечественников в странах Балтии и Финляндии. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы комитета.

"Около 6,5 тыс. детей российских соотечественников в странах Балтии и Финляндии увидят новогодние представления "Петербургская сказка". В 2019 году новогодние концерты пройдут в 13 городах: Силламяэ, Кохтла-Ярве, Нарве, Тарту (Эстония), Даугавпилсе, Резекне, Вентспилсе, Лиепая (Латвия), Вильнюсе, Каунасе, Висагинасе (Литва), Хельсинки и Тампере (Финляндия)", - рассказали в пресс-службе комитета.

В Латвии, Литве и Эстонии представления будут проходить с 9 по 16 декабря, а 17-18 декабря их смогут увидеть юные соотечественники в Финляндии. Детям покажут музыкальную фантазию по мотивам сказки братьев Гримм "Трубадур и его друзья" и спектакль "Приключения Мамы Му и ее друзей" в исполнении артистов петербургского Театра-фестиваля "Балтийский дом". "В странах Балтии каждый ребенок получит в подарок иллюстрированную книгу о Санкт-Петербурге "Историческая Азбука" с поздравлением от губернатора [города] Александра Беглова", - добавили в комитете.

Целью проекта "Петербургская сказка", который осуществляется с 2014 года, является продвижение петербургской культуры за рубежом и поддержание связей российских соотечественников, в том числе представителей молодого поколения, с Россией и Санкт-Петербургом. В предыдущие годы детям показывали представления "Подарок для Деда Мороза", "Остров сокровищ", "От хобота до хвоста: правило слона", "Новогодние проделки Бабы Яги", "Морозко", спектакль "Волшебный корабль" по мотивам русских народных сказок с участием Деда Мороза и Снегурочки, сказку "Золушка".

Организатором праздников является комитет по внешним связям Санкт-Петербурга в рамках реализации правительством Санкт-Петербурга государственной политики РФ в отношении соотечественников за рубежом.