Высшим курсам сценаристов и режиссеров могут присвоить имя Георгия Данелии

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Имя режиссера Георгия Данелии может быть присвоено Высшим курсам сценаристов и режиссеров (ВКСР). Об этом ТАСС в понедельник сообщила ректор курсов, заслуженный деятель искусств РФ Вера Суменова.

"Вопрос о присвоении ВКСР имени Георгия Николаевича Данелии инициирован Союзом кинематографистов РФ и в настоящее время находится на рассмотрении государственных органов культуры", - сказала она.

По ее словам, имя Данелии "неразрывно связано с курсами". "Георгий Николаевич был выпускником первого набора Высших режиссерских курсов, а впоследствии художественным руководителем Высших курсов сценаристов и режиссеров (с 1967 года), а также руководителем мастерских ВКСР (1973, 1982). Кроме того, он регулярно проводил у нас мастер-классы по кинорежиссуре", - добавила она.

Высшие курсы сценаристов и режиссеров основаны в 1963 году. Это одна из старейших киношкол в России, где обучаются люди, имеющие высшее образование. В разные годы преподавателями на курсах были Михаил Ромм, Леонид Трауберг, Евгений Габрилович, Андрей Тарковский, Эльдар Рязанов, Марлен Хуциев, Мераб Мамардашвили, Лев Гумилев и другие деятели российского и мирового кино.

Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. В 1959 году окончил высшие режиссерские курсы при киностудии "Мосфильм", где учился у Михаила Ромма, Сергея Юткевича, Леонида Трауберга, Юлия Райзмана, Михаила Калатозова. После окончания курсов начал работать на студии режиссером-постановщиком. Известность ему принесла лирическая комедия "Я шагаю по Москве" (1963). Среди других работ - "Афоня" (1975), "Мимино" (1977), "Осенний марафон" (1979), "Кин-дза-дза!" (1986), "Настя" (1993).

Режиссер награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II и III степеней, Трудового Красного знамени, "Знак Почета", грузинским орденом Чести. Лауреат Государственных премий РФ, СССР и РСФСР, трижды лауреат Всесоюзного кинофестиваля и трижды обладатель премий "Ника" и "Кинотавр". Обладатель премии "Золотой орел" и призов различных кинофестивалей, в том числе на смотрах в Карловых Варах, Венеции, Сан-Себастьяне, Габрово, Варне, Шамрузе, Map-дель-Плате, Каннах, а также специальных призов в Мадриде, Ванкувере, Берлине, Сочи и многих других.