{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Эрмитаже установят систему обнаружения девиантного поведения

Система, разработанная в Самаре, помогает уберечь экспонаты от порчи или кражи, а также предупредить нежелательные перемещения посетителей по музейному пространству

САМАРА, 9 декабря. /ТАСС/. Автоматизированная интеллектуальная система девиантного поведения, разработанная в Самаре, будет внедрена в Эрмитаже. Об этом говорится в сообщении правительства Самарской области.

"Интересная встреча у меня состоялась с замдиректора по эксплуатации Эрмитажа, который сказал, что у них на сегодняшний день ничего подобного в этой области не работает. На днях наша система будет установлена в одном из помещений музея", - цитируют в правительстве управляющего ООО "Открытый код" Олега Сурнина.

Разработанная в Самаре система была продемонстрирована во время Санкт-Петербургского международного культурного форума, который проходил в ноябре. Система помогает уберечь экспонаты от порчи или кражи, предупредить нежелательные перемещения посетителей по музейному пространству, а также оперативно отследить оставленные вещи. Ранее Самарская область заключила соглашение с Эрмитажем о сотрудничестве в разных сферах.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургСамарская область
Реклама на ТАСС
В Москве объявили первых лауреатов театральной премии "Золотая маска"
Лауреатами специальной премии "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" стали народная артистка РСФСР Нина Гуляева, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, писатель Людмила Петрушевская и многие другие
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС