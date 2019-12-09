В Эрмитаже установят систему обнаружения девиантного поведения

САМАРА, 9 декабря. /ТАСС/. Автоматизированная интеллектуальная система девиантного поведения, разработанная в Самаре, будет внедрена в Эрмитаже. Об этом говорится в сообщении правительства Самарской области.

"Интересная встреча у меня состоялась с замдиректора по эксплуатации Эрмитажа, который сказал, что у них на сегодняшний день ничего подобного в этой области не работает. На днях наша система будет установлена в одном из помещений музея", - цитируют в правительстве управляющего ООО "Открытый код" Олега Сурнина.

Разработанная в Самаре система была продемонстрирована во время Санкт-Петербургского международного культурного форума, который проходил в ноябре. Система помогает уберечь экспонаты от порчи или кражи, предупредить нежелательные перемещения посетителей по музейному пространству, а также оперативно отследить оставленные вещи. Ранее Самарская область заключила соглашение с Эрмитажем о сотрудничестве в разных сферах.