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Юбилейный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик" объявил лауреатов

В специальности "Духовые и ударные инструменты" весь пьедестал заняли россияне

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Юные музыканты из Грузии, Китая, России, Словакии, Чехии и Японии стали лауреатами XX Международного телевизионного конкурса "Щелкунчик". Их имена определило в понедельник жюри по итогам третьего тура, прошедшего в Концертном зале им. П. И. Чайковского в Москве.

"Все мы в глубине души остаемся немножко детьми и всегда ожидаем свидания с чем-то прекрасным, что нас потрясет, с каким-то чудом. Я считаю, что самое большое чудо - это талантливые дети. Всю эту неделю мы были счастливы, что были накрыты волной вашего таланта, обаяния", - сказал член жюри, скрипач и педагог Захар Брон.

В струнной специальности первое место присуждено восьмилетней японской скрипачке Химари Йошимура. Второе место жюри отдало 11-летнему скрипачу Ричарду Коллерту из Чехии, третье место - 11-летней российской виолончелистке Полине Тхай.

В специальности "Духовые и ударные инструменты" весь пьедестал заняли россияне. Победу одержал саксофонист Александр Долгов (10 лет). Второе место присуждено 13-летней флейтистке Елене Криворотовой, третье место занял 12-летний перкуссионист Иван Ильин.

Лучшим пианистом стал 13-летний Райан Брэдшоу из Словакии. Второе место получила Анаит Стельмашова из Грузии (13 лет), третье место - китаец Цзыюй Шао (9 лет).

Призы - фигурки Щелкунчиков - созданы художником Михаилом Шемякиным. Трансляцию состязаний вел телеканал "Россия К" - организатор конкурса. По результатам СМС-голосования приз зрительских симпатий достался Ивану Ильину.

О конкурсе

К конкурсу, который проходил с 2 декабря в Москве, по результатам отбора были допущены 48 музыкантов из 18 стран, в том числе из Австралии, Австрии, Азербайджана, Армении, Великобритании, Грузии, Египта, Исландии, Испании, Казахстана, Канады, Китая, Норвегии, Словакии, Тайваня, Чехии, Японии и из 16 городов России. Участвовать в конкурсе могли пианисты, исполнители на струнных и ударных инструментах в возрасте до 14 лет, а также духовики в возрасте до 15 лет.

Молодых музыкантов оценивали пианисты Елена Башкирова, Анна Цыбулева и Александр Яковлев, скрипач Захар Брон, венгерский виолончелист Иштван Вардаи, виолончелист и дирижер Давид Герингас из Литвы, сербский перкуссионист и композитор Небойша Живкович, саксофонист Айрапет Аракелян из Армении, немецкий перкуссионист и композитор Йоханнес Фишер, кларнетист и дирижер Иван Столбов.

Агентство ТАСС выступает информационным партнером конкурса.

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