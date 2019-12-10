Театр кабуки откроет Международный тихоокеанский театральный фестиваль

ВЛАДИВОСТОК, 10 декабря. /ТАСС/. Программу I Международного тихоокеанского театрального фестиваля откроет театр кабуки. Об этом генеральный директор Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова Валерий Шадрин сообщил журналистам во вторник во время пресс-конференции.

Международный тихоокеанский театральный фестиваль впервые состоится во Владивостоке с 23 сентября по 8 октября 2020 года. Идейным вдохновителем крупного события является народный артист России, художественный руководитель Государственного театра Наций Евгений Миронов.

"Мы думаем, что откроет фестиваль очень известный театр - театр кабуки", - сообщил журналистам Валерий Шадрин, добавив, что труппа Сётику Гранд Кабуки - Тикамацу-дза будет выступать для приморских зрителей три дня подряд: 23, 24 и 25 сентября.

Театральные действия, а также мастер-классы и преферансы во время фестиваля будут проходить на Приморской сцене Мариинки, в Приморском академическом театре имени Максима Горького и на набережной Спортивной гавани. Зрители увидят постановки театров из России, Китая, Кореи, Японии, Тайваня и Вьетнама.

Продолжит программу Театр Ю из Тайваня. Артисты представят программу "Меч Мудрости". Постановка сочетает элементы драматического искусства, медитацию в движении и боевые искусства в хореографическом исполнении.

Из Вьетнама в Приморье приедет театр кукол на воде. Художественный руководитель театра Ван Лонг отметил, что его театр через постановки приносит только радость, счастье и веселье. Он добавил, что сложностей с организацией пространства у театра не возникнет. От организаторов им потребуется только вода.

Японский театр представит постановку "Махабхарата - Налачаритам". По признанию режиссера, его вдохновило переплетение культур, и он представил, как 1800 лет назад культура Индии могла влиять на Японию.

Республику Корея на театральном фестивале представит коллектив Modern Table под руководством хореографа Ким Чже Дока. Спектакль Darkness pumba расскажет приморцам об истории Кореи. По словам режиссера, он решил показать древнекорейскую культуру на современный лад.

Россия на фестивале представит две постановки. Шутка-комедия Антона Чехова "Медведь", режиссером которой стал художественный руководитель московского театра "Центр драматургии и режиссуры" Владимир Панков. Завершит программу Государственный театр наций спектаклем "Дядя Ваня" в постановке руководителя парижского театра "Одеон" Стефана Брауншвейга.