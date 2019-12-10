Константин Бронзит планирует снять анимационный фильм про мусор

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Кинокомпания "Студия Метрафильмс" планирует снять анимационный фильм "Мусор". Об этом ТАСС во вторник сообщил режиссер Константин Бронзит на очной защите проектов, претендующих на государственную поддержку от Фонда кино.

"Наши персонажи - самые обычные предметы, но они потрепанные жизнью и людьми. Мы сделаем все возможное, чтобы это производило комический эффект. Персонажи на экране будут предельно очеловечены. Предполагается технология смешения 2D- и 3D-графики", - сказал он.

Планируется, что это будет совместный канадско-российский проект.

Всего в очной защите участвуют 19 проектов для детской и семейной аудитории, а также три уникальных авторских национальных анимационных фильма ведущих российских режиссеров-мультипликаторов. Итоги отбора будут известны через несколько недель.

Фонд кино был создан в 1995 году, основные его цели - поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в РФ и за рубежом.