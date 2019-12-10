Александр Петров представил проект анимационного фильма про Александра Невского

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Кинокомпания "Панорама" представила авторский анимационный фильм про Александра Невского "Князь". Об этом сообщил режиссер Александр Петров во вторник в ТАСС на очной защите проектов, претендующих на государственную поддержку от Фонда кино.

"Уже больше двух лет я в этом материале, давно собирался сделать фильм о русской истории. Рассказ про жизнь князя Александра Невского - это благодатный материал. Уже много сделано, сценарий написан, но работа над ним продолжается. История посвящена жизни Александра Невского, фильм - это его путешествие в Золотую Орду. Князь идет туда как дипломат и мудрый правитель. Фильм будет сделан в технике "масляная живопись", - сказал он.

Всего в очной защите участвуют 19 проектов для детской и семейной аудитории, а также три уникальных авторских национальных анимационных фильма ведущих российских режиссеров-мультипликаторов. Итоги отбора будут известны через несколько недель.

Фонд кино создан в 1995 году, основные его цели - поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в РФ и за рубежом.

В 2018 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новую версию устава фонда, согласно которой вводится еще один орган управления - совет фонда, а также ограничивается срок полномочий руководителей организации. Отдельные полномочия учредителя организации, которым является правительство России, исполняет Минкультуры.