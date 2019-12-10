"Союзмультфильм" представил проект фильма о пиратах "Остров банановой лихорадки"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" планирует снять анимационный фильм о пиратах "Остров банановой лихорадки". Об этом сообщила продюсер проекта Лика Бланк во вторник в ТАСС на очной защите проектов, претендующих на государственную поддержку от Фонда кино.

"Главная героиня фильма - это девушка, которая ищет потерянного отца, и по легенде его похитил грозный пират по прозвищу Черный глаз. Это начало трилогии", - сказала она.

Директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев отметил, что "самые успешные фильмы о пиратах - это всегда комедии". "Мы надеемся продолжить именно эту традицию", - добавил он.

Всего в очной защите участвуют 19 проектов для детской и семейной аудитории, а также три уникальных авторских национальных анимационных фильма ведущих российских режиссеров-мультипликаторов. Итоги отбора будут известны через несколько недель.

О Фонде кино

Фонд кино создан в 1995 году, основные его цели - поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в РФ и за рубежом.

В 2018 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новую версию устава фонда, согласно которой вводится еще один орган управления - совет фонда, а также ограничивается срок полномочий руководителей организации. Отдельные полномочия учредителя организации, которым является правительство России, исполняет Минкультуры.