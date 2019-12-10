{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Союзмультфильм" представил проект фильма о пиратах "Остров банановой лихорадки"

Директор киностудии Борис Машковцев отметил, что это будет комедия

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" планирует снять анимационный фильм о пиратах "Остров банановой лихорадки". Об этом сообщила продюсер проекта Лика Бланк во вторник в ТАСС на очной защите проектов, претендующих на государственную поддержку от Фонда кино.

"Главная героиня фильма - это девушка, которая ищет потерянного отца, и по легенде его похитил грозный пират по прозвищу Черный глаз. Это начало трилогии", - сказала она.

Директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев отметил, что "самые успешные фильмы о пиратах - это всегда комедии". "Мы надеемся продолжить именно эту традицию", - добавил он.

Всего в очной защите участвуют 19 проектов для детской и семейной аудитории, а также три уникальных авторских национальных анимационных фильма ведущих российских режиссеров-мультипликаторов. Итоги отбора будут известны через несколько недель.

О Фонде кино

Фонд кино создан в 1995 году, основные его цели - поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в РФ и за рубежом.

В 2018 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новую версию устава фонда, согласно которой вводится еще один орган управления - совет фонда, а также ограничивается срок полномочий руководителей организации. Отдельные полномочия учредителя организации, которым является правительство России, исполняет Минкультуры.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Алексей Учитель хочет снять "Летучий корабль" с Полиной Гагариной и Светланой Ходченковой
В качестве музыкального продюсера планируют пригласить Константина Меладзе, режиссером сказки выступит Оксана Карас
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС