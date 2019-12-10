Вахтанговский театр наградил лучших театральных менеджеров

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Обладателей Первой Вахтанговской премии в области организации театрального дела для молодых специалистов определили в Москве. Их имена были объявлены на торжественном закрытии Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров, которое прошло на Новой сцене театра, сообщили ТАСС в пресс-службе театра во вторник.

"Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров впервые прошел в Москве с 5 по 9 декабря на базе Театра имени Евгения Вахтангова в рамках Форума Центрального федерального округа "Российский театр - XXI век. Новый взгляд". Кульминацией стала презентация театральных проектов, вошедших в шорт-лист конкурса, которая проходила в последний день фестиваля - 9 декабря <...> Трое финалистов стали обладателями Первой Вахтанговской премии в области организации театрального дела для молодых специалистов (денежная составляющая - 100 000 рублей)", - рассказали в пресс-службе.

Лауреатами Вахтанговской премии стали: Андрей Стрельцов (Иркутск), презентация "Значительные позитивные изменения в системной работе театра с июля 2018 по ноябрь 2019"; Мария Руднева (Ижевск) - презентация "Долгосрочный проект команды городского театра "Молодой человек"; Федор Елютин (Москва) - "Прокат спектакля "Remote. Moscow" 2017-2019". Специальной премией руководителя ВФТМ Кирилла Крока отмечена Дарья Меньщикова (Магнитогорск) с проектом "Театр в городе". Всего на соискание премии было подано 49 заявок.

В форуме приняли участие представители 270 муниципальных и 50 частных учреждений культуры, 450 театральных менеджеров - офлайн, 11 тыс. театральных менеджеров - онлайн. Среди спикеров были: директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок, председатель комитета Государственной думы Федерального собрания РФ по культуре Елена Ямпольская, художественный руководитель "Театриума на Серпуховке" Тереза Дурова, директор РАМТа Софья Апфельбаум, ректор ГИТИСа Григорий Заславский и др.

"Наша задача - привлечь молодых менеджеров, тех, кто только пришел в профессию, кто горит желанием. И тех, у кого есть наработанные практики, у кого есть профессиональный опыт в деле театра, государственного, муниципального, частного. Нужно эти практики проверить временем, распространить, поделиться опытом", - отметил Крок, чьи слова приводят в пресс-службе.