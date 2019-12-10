Большой театр впервые объявил открытый конкурс на создание визуального образа спектакля

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр впервые объявил открытый конкурс для профессиональных художников и дизайнеров на создание визуального образа спектакля. Участникам предложено придумать визуальный образ постановки "Садко" - афиши, обложки буклета и внешней рекламы, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе театра.

"Одной из самых ожидаемых премьер сезона Большого театра должна стать постановка оперы Н.А. Римского-Корсакова "Садко" на Исторической сцене. После многолетнего перерыва вновь к работе в Большом театре возвращается известный оперный режиссер - Дмитрий Черняков. Для создания визуального образа спектакля - его афиши, обложки буклета и внешней рекламы было принято решение организовать через интернет открытый конкурс среди профессиональных дизайнеров и художников", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что конкурс объявлен совместно с "ВКонтакте" и программой поддержки талантливых авторов #VKTalents. Участникам конкурса предложено придумать рекламный образ спектакля, который будет использоваться для афиш, баннеров на улицах, программок и другой печатной продукции, а также в интернете. Сроки проведения конкурса: 10 - 24 декабря, победитель будет назван 26 декабря на сайте театра, а также в официальной группе "ВКонтакте".

"Победитель заключит авторский контракт, получит четыре билета на премьеру "Садко" на Исторической сцене Большого театра 14 февраля, благодарственное письмо от театра, а также возможность сотрудничества и заказ на другие афиши. Лучшие конкурсные работы будут представлены на специально организованной выставке, а их авторов пригласят на закрытую экскурсию в Большой театр", - сообщили в пресс-службе.

Премьера оперы "Садко" в постановке Дмитрия Чернякова состоится 14 февраля на Исторической сцене. В театре говорят, что новая постановка - это современное прочтение "Садко", где со зрителем больше не говорят языком былин, а рассказывают о современных людях, одержимых амбициями и сомнениями, жаждой успеха и страхами. Спектакль рассчитан на взрослую аудиторию. В нем будут использованы декорации, сделанные для прежних постановок "Садко" известнейшими русскими художниками первой половины ХХ века.