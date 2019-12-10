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В Петергофе появятся два новых музея

В одном из них можно будет узнать об истории садов и парков, в другом - об императорских забавах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник (ГМЗ) "Петергоф" приступил к работе по созданию двух новых музеев - музея "Государевы потехи - 2" в павильоне "Катальная горка" в Ораниенбауме и музея об истории садов и парков в Большой оранжерее, рассказала на пресс-конференции во вторник гендиректор учреждения Елена Кальницкая.

"Павильон "Катальная горка" - в работе. Уже сейчас началась разработка. В нижнем цокольном этаже "Катальной горки" будет музей "Государевы потехи - 2". Это будет рассказ о тех императорских забавах, о которых мы не рассказали в "Петергофе". Туда войдет охота, туда войдут балы. Но, во всяком случае, работа уже началась", - рассказала Кальницкая журналистам в петербургском пресс-центре ТАСС.

Павильон в Верхнем парке Ораниенбаума (входит в комплекс ГМЗ "Петергоф"), построенный во второй половине XVIII века, - часть некогда огромного увеселительного сооружения, летних Катальных гор, прообразом которым послужили ледяные горы, создаваемые к дням масленичных гуляний. Здание входило в комплекс Катальной горы, который, помимо него, состоял из скатов и крытых галерей-колоннад протяженностью 532 метра, спусковая площадка располагалась на высоте 20 метров. От сооружений сохранился только павильон, где императрица Екатерина II проводила торжественные обеды и приемы, в том числе и для иностранных послов.

Энциклопедия садов

Большие надежды, по словам руководителя музея-заповедника, "Петергоф" возлагает на Большую оранжерею в Нижнем парке. "В этом здании будет обязательно музей, мы сейчас уже над ним работаем. Это будет музей истории садов и парков, музей, который мы тоже хотим сделать современным. Это уже будет 2022 год", - отметила она.

В настоящее время обсуждается концепция этого музея. "Петергоф - это в общем империя садов. Даже такое рабочее название появилось - "Энциклопедия садов" <…> Мы хотим сделать там - открываю секреты - и зимний сад, и летающие птички будут. Это будет некое пространство, где человек может в жаркий день остановиться, отдохнуть, посидеть и получить огромный пласт информации", - пояснила она, добавив, что считает музей "перспективным".

"Мы попытаемся создать искусственную среду бытования, в которой будут все равно подлинные музейные предметы, их будет не так много, - раскрыла детали концепции будущего музея Кальницкая. - Нам хочется показать исторические садовые инструменты - их нет, но есть их чертежи, значит, мы сможем их изготовить, чтобы показать, как наши далекие предшественники ухаживали за садами". Она убеждена, что такого рода рассказ о парках, парковой культуре и философии позволит "сохранять их еще и в таком ключе".

Планы по реставрации

Говоря о планах на ближайшую перспективу, генеральный директор музея-заповедника отметила, что к весне следующего года планируется открыть после реставрации два кабинета Китайского дворца, возведенного во второй половине XVIII века. Речь идет о Штукатурном покое и Малом Китайском зале. Вместе с тем, к 2022 году планируется отреставрировать фонтаны "Солнце" и "Тритон" в Нижнем парке. "Фонтанное хозяйство у нас всегда приоритетно", - подчеркнула она.

Государственный музей-заповедник "Петергоф" включает более 30 музеев. Фонтанная система Петергофа, одна из крупнейших в мире, насчитывает 147 фонтанов, действующих в Верхнем саду и Нижнем парке бывшей императорской резиденции, основанной Петром Великим в 1710 году.

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