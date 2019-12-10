Премьера восстановленного мультфильма "Щелкунчик" пройдет в Москве 13 декабря

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Открытый показ восстановленного мультфильма "Щелкунчик" пройдет в Москве под живой аккомпанемент камерного оркестра "Belcanto Orchestra". Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".

"В торгово-деловом комплексе "Смоленский пассаж" 13 декабря впервые пройдет открытый показ восстановленного мультфильма "Щелкунчик". Картину покажут под живой аккомпанемент камерного оркестра "Belcanto Orchestra". Организаторы, вдохновленные художественным миром легендарной картины, откроют мероприятие показом модного дефиле", - сообщили в пресс-службе.

Специалисты киностудии восстанавливали "Щелкунчика" вручную. "Оригинальную пленку тщательно оцифровали, каждый кадр мультфильма был очищен от целлулоидной пыли, царапин, порывов. Применялась технология ротоскопинга, при которой персонажей отделяли от фона для раздельной очистки и восстановления всех элементов кадра. Была проведена цветокоррекция всей картины и реставрация оригинального звука", - добавил представитель "Союзмультфильма".

Гости вечера также смогут посетить выставку эскизов из архивов Госфильмофонда, организованную "Союзмультфильмом". "Выставка откроется 13 декабря в атриуме торгового центра и продлится до конца новогодних праздников. Гостем выставки 13 декабря может стать любой посетитель "Смоленского пассажа", - отметили в пресс-службе.

Мультфильм Бориса Степанцева "Щелкунчик", созданный в 1973 году по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана "Щелкунчик и мышиный король" и балета Петра Ильича Чайковского "Щелкунчик", является одной из главных картин золотой коллекции "Союзмультфильма".