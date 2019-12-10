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В Петербурге умер народный артист России Олег Талыпин

Старейшему петербургскому фаготисту было 90 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Старейший петербургский фаготист, народный артист России Олег Талыпин, воспитавший целую плеяду мастеров духового исполнительства, умер на 91-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Консерватории имени Николая Римского-Корсакова, где музыкант был профессором кафедры деревянных духовых инструментов.

В его классе учились многие нынешние фаготисты обоих симфонических оркестров Филармонии имени Дмитрия Шостаковича, оркестров Мариинского и Михайловского театров, Академической капеллы. "С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 10 декабря на 91-м году жизни скончался народный артист России, профессор кафедры деревянных духовых инструментов Олег Евгеньевич Талыпин", - говорится в сообщении.

Талыпин окончил Ленинградскую государственную консерваторию, а в 1957 году начал профессиональную деятельность в Академическом симфоническом оркестре Ленинградской филармонии. Затем несколько лет играл в оркестре Кировского (ныне Мариинского) театра, а в 1965 году был приглашен дирижером Евгением Мравинским в заслуженный коллектив России - академический симфонический оркестр Ленинградской филармонии, где спустя семь лет стал концертмейстером группы фаготов. Он много играл как солист. В круг его любимых композиторов входили Шостакович, Петр Чайковский, Иоганнес Брамс и Людвиг ван Бетховен.

С 1981 года профессор Талыпин преподавал в Консерватории имени Римского-Корсакова.

О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно.

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