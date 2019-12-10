Лекманов, Свердлов, Симановский и Яхина названы лауреатами премии "Большая книга"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Писатели Олег Лекманов, Михаил Свердлов, Илья Симановский ("Венедикт Ерофеев: посторонний"), Григорий Служитель ("Дни Савелия") и Гузель Яхина ("Дети мои") названы победителями Национальной литературной премии "Большая книга". Церемония прошла во вторник в Доме Пашкова.

"Я не буду тянуть время, мне самому невероятно интересно заглянуть в этот конверт. Я переживаю за многих сидящих здесь авторов. Я хочу поблагодарить их за счастливые минуты, которые они нам подарили", - сказал советник президента России по культуре Владимир Толстой.

Первый приз завоевали Лекманов, Свердлов и Симановский. Григорий Служитель, получая второй приз премии, отметил, что посвятил победу матери, он также сказал, что победа стала совершенно неожиданной для него. Третий приз получила Гузель Яхина.

Всего в финал вышли 12 произведений, в их числе романы Евгения Водолазкина ("Брисбен"), Романа Сенчина ("Дождь в Париже"). В короткий список также вошли произведения Алексея Сальникова ("Опосредованно"), Сухбата Афлатуни ("Рай земной"). На звание победителя также претендовали Ольгерд Бахаревич ("Собаки Европы"), Александр Гоноровский ("Собачий лес"), Линор Горалик ("Все, способные дышать дыхание"), Евгения Некрасова ("Калечина-Малечина") и Вячеслав Ставецкий ("Жизнь А. Г.").

Премию "За вклад в литературу" получил писатель Валерий Попов. "Прошло 50 лет, как вышла моя первая книга, за это время вышли 50 книг, может чуть больше. Прошло 80 лет, как я занимаюсь единственным делом - пытаюсь превратить свою жизнь в искусство", - сказал он. Попов известен как автор книг "Жизнь удалась!", "Нормальный ход", "Праздник ахинеи", "Любовь тигра", "Грибники ходят с ножами", "Будни гарема", "Горящий рукав", "Сон, похожий на жизнь", "Третье дыхание", "Комар живет, пока поет", "Плясать до смерти", "Ты забыла свое крыло", "За грибами в Лондон", других.

В специальной номинации "Особый почерк" победу одержала книга Григория Служителя "Дни Савелия", по результатам народного голосования победу одержала Яхина и ее роман "Дети мои".

О премии

Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. Соучредителями выступают ТАСС, Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Министерство культуры РФ, Роспечать и другие. Ежегодно присуждаются три премии, денежное содержание главного приза - 3 млн рублей, второго - 1,5 млн рублей, третьего - 1 млн рублей. Наградной комплект состоит из памятного наградного знака и диплома.

Среди победителей премии прошлых лет - писатели Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин, Людмила Улицкая и другие.