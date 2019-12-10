ОНФ и АНО "Россия - страна возможностей" запустили проект в сфере современного искусства

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Проект "Культурный код", в рамках которого на улицах российских городов будут создаваться граффити, запущен во вторник автономной некоммерческой организацией (АНО) "Россия - страна возможностей" и Общероссийским народным фронтом (ОНФ). Об этом заявил журналистам во вторник гендиректор АНО Алексей Комиссаров.

"Мы выбрали самый креативный вариант реализации проекта - творческие фестивали граффити. Всего их будет три. Они будут проходить с 15 апреля по 30 октября следующего года в разных городах России", - сказал Комиссаров.

"Культурный код" стал 23 проектом платформы "Россия - страна возможностей" и вторым в сфере культуры.

Социальный оптимизм

"В таких масштабах и в таком концентрированном виде подобный фестиваль будет реализован впервые", - отметил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Он подчеркнул, что проект приведет к преображению городской среды и "повышению уровня социального оптимизма". По его словам, в рамках этой инициативы местные жители смогут принять участие в улучшении городской среды.

Новиков уточнил, что проект будет реализован при поддержке Фонда президентских грантов.

Реализация проекта

"Мы стараемся сделать все для того, чтобы в России развивались городская среда и культурная сфера. Один из инструментов - создание музеев монументального искусства под открытым небом или, другими словами, красочных граффити на домах. Все это будет сопровождаться творческими мероприятиями. Уверена, что выставки современного искусства и мастер-классы от профессиональных художников станут катализатором культурной жизни в российских городах и пробудят в людях живой интерес к этой теме", - отметила заместитель руководителя Исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева.

Организаторы отметили, что с сегодняшнего дня регионы могут подавать заявки на проведение фестивалей, завершится отбор регионов до конца февраля. Затем последует отбор художников, он закончится в начале апреля 2020 года.

"В каждом из трех фестивалей примут участие не менее 40 художников - всемирно известных и только начинающих", - отметили организаторы.

О платформе

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.