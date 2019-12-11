Академия художеств представила на Хайнане выставку к 70-летию дипотношений РФ и КНР

САНЬЯ /Китай/, 11 декабря. /ТАСС/. Выставка живописи Российской государственной академии изобразительных искусств имени И. Е. Репина проходит в курортном городе Санья (провинция Хайнань, Южный Китай). Экспозиция посвящена 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР и является частью Недели российской культуры, которая продлится на острове до 16 декабря.

Картины представлены в выставочном зале отельного комплекса Mangrove Tree ("Хуншулинь"). Экспозиция состоит из 30 живописных полотен - это работы заслуженного художника РФ, декана факультета живописи Академии художеств имени И. Е. Репина Александра Чувина, заслуженного художника Российской Федерации, профессора академии Никиты Фомина, заслуженного художника РФ, профессора академии Александра Иванова, а также доцента академии Максима Моргунова.

Как сообщил ТАСС Александр Чувин, "конкретной тематики при отборе картин для выставки не было". "Когда мы выбирали работы для выставки, мы говорили о том, что должна быть русская природа, чтобы познакомить с ней публику, - сказал он. - Мы ориентировались на русские пейзажи, чтобы представить китайскому зрителю наши просторы".

По словам Чувина, в будущем ему бы хотелось организовать выставку "более масштабную и совместную", куда "войдут работы как преподавателей, так и студентов России и КНР". "Нам интересно поговорить с китайской стороной, узнать, что нас сближает. У нас есть что-то общее по отношению к искусству", - подчеркнул декан факультета.

Выставка в Санья стала второй экспозицией, организованной академией на острове Хайнань. В 2017 году китайская провинция и Академия художеств Санкт- Петербурга подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого стороны договорились проводить обмены на преподавательском и студенческом уровне, организовывать совместные мероприятия, в частности пленэры и выставки. Так, в мае этого года был проведен первый совместный пленэр на Хайнане, который был посвящен 70-летию дипотношений РФ и КНР и, по словам обеих сторон, имел успех.

Наряду с выставкой живописи Академии художеств имени И. Е. Репина в Mangrove Tree проходит совместная фотовыставка информационных агентств ТАСС и "Синьхуа". 70 уникальных кадров, некоторые из которых представлены широкой публике впервые, рассказывают историю отношений двух стран через объектив фотокорреспондентов России и Китая.

Мероприятия организованы в рамках Недели российской культуры в городе Санья. Представить национальный колорит в курортный город прибыл Московский государственный академический театр танца "Гжель". В дни Недели также запланирован показ золотой коллекции киностудии "Союзмультфильм", а также полнометражных мультфильмов "Гофманиада" и "Снежная королева".