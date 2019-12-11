Музей "Владивостокская крепость" рассчитывает на передачу объектов от Минобороны к маю

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/. Руководство федерального музея-заповедника "Владивостокская крепость" рассчитывает на завершение процесса передачи фортификационных объектов крепости от Министерства обороны РФ к маю 2020 года. Об этом в беседе с ТАСС рассказал директор музея Виктор Шалай.

В прошлом году министерство культуры РФ предложило создать на базе Владивостокской крепости федеральный музей-заповедник. Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2018 года одобрил эту идею. О создании музея-заповедника было объявлено в феврале 2019 года. Соответствующий приказ подписал министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Процесс создания структуры музея-заповедника "Владивостокская крепость" движется планомерно. Сейчас мы приступили к финальному этапу работы по приему-передаче двух объектов крепости от Министерства обороны РФ в оперативное управление музею-заповеднику. Рассчитываем, что поставить точку в этом вопросе удастся к маю 2020 года. Вместе с тем, близится к завершению оформление договора с администрацией Владивостока о безвозмездном использовании трех объектов, которые находятся в ведении муниципалитета, и, по нашим прогнозам, этот договор может быть заключен в начале будущего года", - сказал Шалай.

Он также отметил, что Минобороны заинтересовано в передаче объектов Владивостокской крепости в максимально возможной сохранности. Речь идет о форте №1 и здании железнодорожной станции. Сейчас специалисты музея описывают объекты, дополняют недостающую или утраченную со временем информацию.

Исторический памятник Владивостокской крепости, возведенной на территории города в 1899-1914 годах, состоит из 124 объектов, включающих в себя более 500 сооружений: береговых батарей, фортов, капониров и других объектов. Комплекс вошел в число самых мощных приморских крепостей мира. К началу Русско-японской войны в 1904 году она включала три форта, девять полевых укреплений, 20 сухопутных батарей и 23 береговых батареи, которые уже тогда заставили японское командование не допускать мысли о высадке на юге Приморья. После окончания войны и потери Порт-Артура Владивосток оказался единственным укрепленным городом и военно-морской базой флота в регионе.

Первым главнокомандующим Владивостокской крепости после войны стал генерал Владимир Ирман, который вместе с другими офицерами, оборонявшими Порт-Артур, принялся за модернизацию крепости и строительство самых мощных на тот момент в мире укреплений. На эти работы ушло свыше 100 млн рублей золотом, а толщина железобетонных сводов новых укреплений достигала нескольких метров, чтобы выдерживать попадания 200-килограммовых снарядов.