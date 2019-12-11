ТЮЗ из Северной Осетии отправится на гастроли в Якутию, Сибирь и Южную Осетию

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 декабря. /ТАСС/. Театр юного зрителя "Саби" (в переводе с осетинского - "ребенок") из Северной Осетии в свой 80 театральный сезон в 2020 году отправится на гастроли в Якутию, Сибирь и Южную Осетию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"В 2020 году ТЮЗ "Саби" готовится осуществить несколько гастрольных поездок. В феврале театр посетит Южную Осетию, в июне коллектив театра планирует выехать в Якутию и уже осенью театр отправится в Сибирь, в город Абакан", - сказал собеседник агентства.

В 2019 году театр побывал с гастролями в Абхазии, где представил детям спектакль по мотивам абхазского эпоса "Дочь солнца" и две премьерные постановки по циклу нартского эпоса (бытует у ряда народов Северного Кавказа, его основу составляют сказания о происхождении и приключениях героев-богатырей - прим. ТАСС).

Также в 2020 году ожидается начало капитального ремонта, который будет проходить впервые за 80 лет по нацпроекту "Культура". Планируется заменить все конструкции, непригодные для эксплуатации - кровлю, лестницы, двери, полы, окна. Будут обновлены стены в помещениях, отремонтирован подвал.

Театр юного зрителя в столице Северной Осетии открылся 25 июня 1940 года. Коллектив был укомплектован артистами Русского драмтеатра и участниками кружков самодеятельности, а сам театр расположился в помещении Дворца пионеров. Нынешнее здание ТЮЗ находится в дореволюционном здании бывшего Дворянского собрания. Коллектив театра проводит гастроли по всей России и благотворительные мероприятия для детей военнослужащих, погибших в горячих точках, а также для детских домов, больниц, интернатов.