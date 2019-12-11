Власти Москвы опровергли информацию о сносе кинотеатра "Художественный"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Мосгорнаследие опровергло сообщения о сносе кинотеатра "Художественный" на Арбатской площади в Москве, уточнив, что специалисты демонтировали часть северного фасада из-за угрозы обрушения, впоследствии он будет восстановлен. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ведомства.

Ранее в блоге "Патриаршие" в Facebook появился пост, что в столице снесен кинотеатр "Художественный". В сообществе также опубликовали фотографии, на одной из которых за строительными лесами видно, что одна из стен здания частично разобрана.

"Отдельное внимание [при реставрации "Художественного"] уделяется аварийной стене северного фасада, фотография которой в социальных сетях как раз и вызвала бурное обсуждение. Дело в том, что при демонтаже конструкций кровли на уровне третьего этажа реставраторы обнаружили участок стены длиной примерно 6 м, который потерял несущую способность: была велика вероятность обрушения кладки из-за отсутствия связей и выветривания раствора между кирпичами", - отметили в Мосгорнаследии. Представитель ведомства уточнил, что было принято решение демонтировать аварийную кладку на небольших участках не более 3 м, которую восстановят по реставрационной методике, используя сохранившиеся кирпичи.

Он отметил, что по остальным участкам кладки стены подобные работы будут проведены после уточнения их состояния. Кроме того, все элементы, входящие в предмет охраны памятника, в том числе главный фасад здания с декором, будут сохранены и отреставрированы. Часть из них уже находится в реставрационных мастерских, другая часть пока укрыта в интерьерах - ограждение балкона и лож зрительного зала с лепными гирляндами, барельефы и венки над входами в зал. Планируется воссоздать на главном фасаде барельефы "Селена" и "Гелиос", надписи "Художественный электро-театр", "Входъ" и "Выходъ".

В ведомстве добавили, что в 2018 году в здании завершились противоаварийные работы, сейчас специалисты занимаются усилением стен и фундаментов - эти работы завершены уже на 60%. Следующий этап - реставрация фасадов и интерьеров, во время которой главному фасаду вернут исторический облик 1913 года, помещения кинотеатра также приведут в порядок. В Мосгорнаследии заверили, что все работы в кинотеатре проводятся под контролем их специалистов и по согласованному с ними проекту.

Кинотеатр "Художественный" построен в 1909 году по проекту архитектора Николая Благовещенского по заказу предпринимателя Альберта Бакша. В 1912 году кинотеатр был перестроен архитектором Федором Шехтелем, так как перестал вмещать всех желающих. В 2014 году здание кинотеатра закрыли на реконструкцию.