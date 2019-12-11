Глава русского музея представил книгу об истории казаков в Австралии

СИДНЕЙ, 11 декабря. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. Глава первого русского музея в Сиднее Михаил Овчинников представил книгу об истории становления и развития общины русских казаков в Австралии. Презентация уникального издания состоялась в присутствии главы дипмиссии РФ, генконсула и представителей русской общины города.

В рамках презентации книги гости мероприятия смогли ознакомиться с частью экспозиции русского музея в Австралии и увидеть ряд его уникальных экспонатов: старинные книги, предметы гардероба и быта, церковную утварь - все, что привезли на континент мигранты, покинувшие Россию более 100 лет назад, но сохранившие свой язык, культуру и любовь к далекой Родине.

Как рассказал директор и основатель музея Михаил Овчинников, почти вся экспозиция музея - это семейные реликвии, сохраненные в годы эмиграции предметы, переданные внукам и правнукам. "Много лет я дома собирал старые книги, записи староверов, вещи и предметы из российского прошлого наших предков - казаков. Конечно, когда вещей стало очень много просто не оставалось ничего другого, как создать музей. Это место, где мы будем бережно хранить частички нашего общего прошлого, нашей истории, а уж за этим пришла идея сберечь для наших детей все, что мы делали, о чем мечтали и тревожились - создать своего рода летопись русской и казачьей общины Австралии. Так и родилась эта книга", - рассказал Овчинников в беседе с корреспондентом ТАСС.

Культурное наследие предков

На презентации, которая прошла в генконсульстве России в Сиднее, выступили также посол РФ в Австралии Алексей Павловский и генконсул РФ в Сиднее Игорь Аржаев, которые отметили несомненную важность мероприятия и его значимость для всего русского сообщества Австралии.

"Признаюсь, что эта встреча с автором состоялась по моей инициативе. Русский музей стал одним из первых мест, которые я посетил, приступив к исполнению обязанностей генконсула. Он произвел сильное впечатление, было понятно, что это настоящий кладезь культурного наследия русской эмиграции. Поэтому [я] сразу предложил провести презентацию книги у нас в генконсульстве. Сегодняшнее мероприятие мне кажется очень важным, поскольку здесь собрались люди, которые говорят в одной тональности, чувствуют и размышляют одинаково, это очень здорово. Теперь важно, чтобы русский музей продолжал жить активной жизнью, а у его главы были верные последователи", - сказал Аржаев.

Большие планы

По словам главы русского музея, выступившего перед собравшимися на презентации, над созданием книги пришлось потрудиться, но результат стоил всех усилий. "Это на самом деле фундаментальный труд, который, как мне кажется, удался", - добавил Овчинников. Он также отметил, что изданная книга, по всей видимости, станет лишь первым томом, который рассказывает о русских живущих в Австралии и их друзьях и единомышленниках. У ее авторов и издателей уже есть идеи для выпуска второго тома.

Также создатель русского музея поделился с ТАСС планами расширения и развития экспозиции. Как отметил Овчинников, ближайшие перспективы - это строительство большого здания для нового музея, при котором будут существовать библиотека, часовня и бесплатная гостиница для гостей общины, а также посетителей из других регионов и стран. А в более отдаленном будущем планируется открыть филиалы музея в Чите и Москве.