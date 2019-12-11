Отреставрированный фрагмент панорамы обороны Севастополя покажут в Москве

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Отреставрированный фрагмент панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", изображающей бой за Малахов курган и поврежденной при пожаре во время Великой Отечественной войны, будет выставлен в московском музее-панораме "Бородинская битва". Об этом ТАСС в среду сообщил директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николай Мусиенко.

"После капремонта открылся музей-панорама "Бородинская битва". И она [панорама обороны Севастополя] будет некоторое время экспонироваться там", - сказал Мусиенко.

Ранее Мусиенко сообщил, что завершить реставрацию планируется до конца декабря. По его словам, в Севастополь полотно передадут через несколько месяцев - ко всероссийской акции "Ночь в музее".

Директор музея "Бородинская битва" Владимир Преснов уточнил, что в учреждении будет выставляться только один из двух фрагментов панорамы. В музей, который недавно возобновил работу после ремонта, передадут меньшую часть полотна.

О панораме

Панорама была создана к 50-летию Первой обороны Севастополя. Автором полотна стал Франц Рубо, которого принято считать основоположником отечественной школы батальной и панорамной живописи. В основе сюжета день отражения защитниками города штурма Малахова кургана и Корабельной стороны 6 (18) июня 1855 года.

В годы Великой Отечественной войны, пока Севастополь был в осаде гитлеровских войск, экспозиция продолжала работать. Но 25 июня 1942 года во время налета фашистской авиации и артиллерийского обстрела здание панорамы загорелось. Для спасения полотна его пришлось разрезать на части, но все равно сохранить удалось лишь две трети картины - 86 фрагментов. На лидере эсминцев "Ташкент" их вывезли в Новороссийск, а потом переправили в Москву.

Полотно, которое сейчас выставляется в здании панорамы на Историческом бульваре Севастополя, - работа коллектива советских художников. Они создали картину на основе спасенных фрагментов оригинального полотна. К 100-летию Первой обороны Севастополя живописное полотно, предметный план и само здание панорамы были воссозданы.

Крымская война началась осенью 1853 года, а через год вооруженные силы коалиции Франции, Англии, Турции и Сардинии (Италии), обладая большим числом кораблей, блокировали у берегов Крымского полуострова русский флот. 13 сентября 1854 года началась осада Севастополя, которая продолжалась 11 месяцев и унесла жизни более 150 тыс. человек. Бои за город во время Крымской войны принято называть Первой обороной Севастополя.