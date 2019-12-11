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В итальянской галерее утверждают, что нашли украденную из нее 22 года назад картину Климта

"Портрет женщины" нашли в простенке галереи Риччи Одди

РИМ, 11 декабря. /ТАСС/. Картина, случайно обнаруженная в простенке галереи Риччи Одди в городе Пьяченца, полностью соответствует "Портрету женщины" Густава Климта, пропавшего там в 1997 году. Как сообщает в среду газета La Repubblica, на протяжении 22 лет работа австрийского художника (1862-1918) была одной из самых разыскиваемых.

До сих пор считалось, что полотно было украдено. По факту кражи открыли расследование, которое не увенчалось никакими результатами. Со временем история с исчезновением "Портрета женщины" стала обрастать различными мистическими историями и невероятными предположениями. В частности, писали, что воры могли быть акробатами. Кто-то пытался искать пропажу в "сокровищах Кракси", спрятанных в Тунисе, куда бежал бывший премьер-министр Италии Беттино Кракси (1934-2000), уличенный на родине в коррупции.

В итоге "Потрет женщины", выполненный, предположительно, Климтом в последние два года жизни и бывший одним из самых ценных экспонатов коллекции Одди, нашли в пустоте простенка в черном пакете. Возможно, воры спрятали там добычу, чтобы забрать позже. Почему никто никогда не вернулся за ним - загадка. Первые оценки специалистов свидетельствуют, что обнаруженная картина - подлинник. Однако прежде, чем утверждать это со всей уверенностью, необходимо провести детальную экспертизу, отмечает издание.

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Италия
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