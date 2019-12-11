Путин рассчитывает, что "Русские сезоны" во Франции пройдут на самом высоком уровне

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин выразил надежду, что "Русские сезоны" в Париже, которые начнутся в середине января 2020 года, пройдут с успехом.

"Надеюсь, что подготовка пройдет нормально, и качество представленных нами произведений, уровень наших исполнителей будет самый высокий, как обычно", - сказал глава государства в среду на совещании с членами правительства.

Вице-премьер Ольга Голодец отметила, что "Русские сезоны" в Италии и Германии в 2018-м и 2019-м годах посетили около 9 млн человек. "Седьмого декабря в Германии торжественно закрылся проект "Русские сезоны", который прошел с огромным успехом. И простые жители Федеративной Республики Германия, и официальные лица сердечно благодарили Российскую Федерацию за проведение "Русских сезонов" <…> Мы уже готовы к следующим "Русским сезонам", которые пройдут во Франции", - сказала она.

"16 января в театре "Одеон" спектаклем "Дядя Ваня" откроются "Русские сезоны". Для нас было неожиданным предложение французских коллег - они попросили, чтобы именно русская классика, именно Чехов, стал тем произведением, которое откроет огромную программу "Русских сезонов", - сказала Голодец.

В спектакле "Дядя Ваня" Театра наций заняты актеры Евгений Миронов, Анатолий Белый, Елизавета Боярская, Юлия Пересильд и другие. Голодец добавила, что в рамках фестиваля запланированы гастроли Большого театра, большое количество выставок, впервые в "Русских сезонах" примет участие Национальный молодежный оркестр. "Так что это своего рода премьера, концерт состоится 30 ноября в парижской филармонии", - сообщила вице-премьер.

"Русские сезоны" - это масштабный проект по представлению российской культуры европейским зрителям. Он инициирован правительством России и министерством культуры. В рамках фестиваля в одном из зарубежных государств на протяжении календарного года проходят гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино, ледовые и цирковые шоу и другие проекты.

Впервые фестиваль "Русские сезоны", названный так в память о легендарных гастролях балетной труппы Сергея Дягилева, прошел в 2017 году в Японии и собрал более 3,5 млн зрителей в 42 городах страны. В 2018 году фестиваль состоялся в Италии, в 2019 году он прошел в Германии - общее число зрителей за два года составило около 9 млн человек.