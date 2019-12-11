Мединский сообщил, что вопрос о создании Департамента театров не решен

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Вопрос о создании в структуре Министерства культуры Департамента театров в этом году решен не будет. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Владимир Мединский.

"Мы думаем об этом, есть разные мнения, советуемся с театральным сообществом, с Союзом театральных деятелей. Есть позиции как "за", так и "против", - сказал министр. Говоря об аргументах против создания такого департамента, Мединский отметил, что министерство не может строиться по внутриотраслевому принципу, так как многие вопросы носят межотраслевой характер.

"Постараемся не торопиться, взвесить все за и против, чтобы принять уже окончательное решение", - подчеркнул глава Минкультуры. Он добавил, что "до конца года точно структура [министерства] не будет меняться". Отвечая на вопрос о возможных кандидатах в руководство департамента, Мединский подчеркнул, что "сначала надо определиться со смыслами, потом со структурой и только потом - с руководством".

В сентябре Министерство культуры РФ сообщило, что в его структуре до конца 2019 года будет сформирован Департамент театров. Как отметили в ведомстве, правительствo уделяет бoльшое внимание развитию театральной сферы, реализуются программы пoддержки театрoв, с аншлагами проходят многочисленные театральные фестивали. Устойчивый рост отрасли, ремонт и модернизация театральных зданий в рамках нацпроекта "Культура" требуют системного подхода и профессионального управления, подчеркнули в Минкультуры.