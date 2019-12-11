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Короткометражка Сазонова "Отпуск" вошла в конкурсную программу фестиваля Sundance

Режиссер отметил, что оказаться в конкурсной программе фестиваля - это уже победа

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российский короткометражный фильм "Отпуск" Антона Сазонова вошел в конкурсную программу крупнейшего в мире фестиваля независимого кино Sundance в США, сообщил в среду ТАСС режиссер.

"Кинофестиваль объявил свою программу, очень рад оказаться в конкурсе Sundance. Для меня - это огромная честь, заряд вдохновения на следующие шаги. А в моем случае следующий шаг - это полнометражный фильм. Над этим и работаю", - сказал он. По словам Сазонова, "североамериканская премьера фильма состоится 23 января 2020 года".

Режиссер отметил, что оказаться в конкурсной программе фестиваля Sundance - это уже победа. "Я очень уважаю американский независимый кинематограф: Пол Томас Андерсон, Келли Рейнхардт и многие другие имена. И фестиваль Sundance - сердце этого движения. Стать частью подобного сообщества, хотя бы и на время, - очень много для меня значит", - отметил Сазонов.

Кинофестиваль Sundance - международный кинофестиваль независимого кино. Проводится в Парк Сити (штат Юта, США) в конце января каждого года. Организатором фестиваля выступает Sundance Institute, который является некоммерческой организацией, оказывающей поддержку независимому кино- и театральному искусству по всему миру. Основателем фестиваля является американский актер и режиссер Роберт Редфорт.

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