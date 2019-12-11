Новогодний книжный салон в Петербурге посвятят памяти Даниила Гранина и Году Театра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Новогодний книжный салон в Санкт-Петербурге, который будет проходить в центре дизайна Artplay с 14 по 17 декабря, посвятят памяти писателя Даниила Гранина и Году театра в России. Об этом сообщил на пресс-конференции в среду председатель городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

"Хочу пригласить всех жителей Санкт-Петербурга на наш Новогодний книжный салон, этот яркий творческий финал, посвященный в первую очередь тематике произведений Даниила Александровича Гранина и Году Театра", - сказал Рябовол.

Глава комитета отметил, что зимний книжный салон в Петербурге станет завершающей точкой для масштабного федерального проекта - культурологического марафона "Все грани Гранина", который осуществляется в сотрудничестве с Российским книжным союзом. "Он стартовал еще в августе в Курске, затем его принимали в Волгограде, Москве, Пскове, Калининграде, а 14 декабря в этом проекте смогут принять участие и петербуржцы", - отметил глава комитета.

Так, в первый день работы салона откроется экспозиция с материалами о жизни и творчестве писателя, столетие со дня рождения которого отмечается в этом году. Также будет проведена выставка-конкурс работ, в том числе, молодых художников, графиков, фотографов, иллюстраторов в разных форматах и техниках на связанные с Граниным темы. "Все желающие смогут прочитать отрывки из произведений писателя на камеру и принять участие в создании видеоверсии книги Даниила Александровича Гранина. В рамках культурологического марафона будет работать кинозона, в которой будут показаны кинофильмы по сценариям писателя, предоставленные Госфильмофондом России", - добавил Рябовол.

Театральная тематика и новогодний бук-кроссинг

В рамках программы салона к Году театра на мероприятии, в частности, подведут итоги стартовавшего в феврале литературного конкурса "Неизвестный Петербург". "Мы предложили петербуржцам поделиться своими впечатлениями об увиденных спектаклях, рассказать о любимых актерах и режиссерах. Конкурс прошел с достаточно большим успехом, было собрано больше 500 работ и заявок. В результате был [сформирован] литературный сборник <…>, и выбраны три победителя", - рассказал Рябовол.

Продолжением театральной тематики на салоне станет представление студентами Российского государственного института сценических искусств поэтической композиции "Петербург. От Пушкина до Бродского", а также круглый стол, посвященный вопросам современного театра. Мероприятия пройдут в заключительный день салона 17 декабря.

Заместитель директора Дома писателей Андрей Шамрай, в свою очередь, отметил, что в этом году на Новогоднем книжном салоне будет представлено почти на четверть больше экспонентов, чем в прошлом - их будет около 80, в том числе более 60 издательств. Он также рассказал, что открытие салона пройдет при участии дочери Даниила Гранина - Марины Чернышевой-Граниной. Программа салона будет состоять из творческих встреч, мастер-классов, а также презентаций новых изданий. Кроме того, каждый сможет поучаствовать в новогоднем бук-кроссинге - то есть принести прочитанные книги и обменять на те, которые захочется прочитать.

Новогодний книжный салон в этом году пройдет во второй раз. Впервые он состоялся в Санкт-Петербурге в декабре 2018 года, тогда его посвятили литературе для детей и по истории России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером события.