Основной площадкой биеннале молодого искусства в 2020 году станет Музей Москвы

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Основной площадкой VII Московской международной биеннале молодого искусства, которая пройдет с 13 июля по 13 сентября 2020 года, станет Музей Москвы. Об этом рассказали организаторы биеннале на пресс-конференции в ТАСС в среду.

"Для нас большая честь в этом году вновь делать эту биеннале. Главной площадкой станет Музей Москвы", - сообщил член оргкомитета биеннале, исполнительный директор Московского музея современного искусства (ММОМА) Василий Церетели. Отвечая на вопрос о бюджете предстоящей биеннале, он сообщил, что Министерство культуры РФ и департамент культуры Москвы выделяют по 10 млн рублей на саму биеннале и по 5 млн рублей на ее подготовку, также привлекаются партнерские средства.

Новый комиссар биеннале Алексей Новоселов отметил, что акцент биеннале в 2020-м году будет сделан на открытом конкурсе для кураторских проектов. Также впервые биеннале захватит кусочек осени. "Очень хочется максимально включить все институции Москвы, которые занимаются молодым искусством или хотят им заниматься, чтобы они присоединялись к проекту. Чтобы весь город мог включиться и стать на этот период активной площадкой для высказывания молодых кураторов и художников. Биеннале впервые выходит за пределы летнего времени - мы хотим захватить День города, международную ярмарку современного искусства Cosmoscow, что очень важно, потому что в это время появляются определенные возможности для международного общения, интеграции <…> и тоже даст дополнительную аудиторию", - сказал он.

Биеннале будет состоять из четырех блоков: основной проект, специальная, образовательная и параллельная программы. Основной проект объединит кураторский проект и три художественных проекта в пространстве Музея Москвы. Объявлен международный открытый конкурс кураторских проектов - подать заявку может любой куратор до 35 лет, чей проект включает в себя работы художников или художественных групп до 35 лет.

Выбирать проекты, которые будут осуществлены на основной площадке биеннале, будет экспертный совет. В составе совета: комиссар V и VI биеннале Екатерина Кибовская, Анна Журба и Андрей Егоров (ММОМА), Юлия Аксенова, Алиса Савицкая и Марина Бобылева (РОСИЗО), Виктория Михельсон (фонд V-A-C) и др. Также предусмотрен международный открытый конкурс на создание трех объектов на трех внутренних фасадах Музея Москвы. Экспертный совет отберет шорт-лист из 10 проектов, а затем международное жюри выберет трех победителей. Заявки от кураторов и художников принимаются до 1 марта 2020 года.

Портфолио-ревю и арт-критика

Образовательная программа организована со Школой дизайна РАНХиС и будет состоять из двух частей: профессиональной и публичной. Как отметил Новоселов, впервые в рамках образовательной программы биеннале пройдут пять сессий портфолио-ревю для художников из российских регионов. Портфолио-ревю пройдут в Центре Гиляровского: по результатам открытого конкурса художники приедут в Москву.

"Образовательная программа всегда была очень важной составляющей биеннале <...> Мы хотим отдельно сделать отдельный open-call для арт-критиков, чтобы привезти их Москву, дать им возможность более широкого общения с экспертным сообществом и возможность проекты, которые в тот момент будут идти в Москве, в том числе биеннале, а также Триеннале в музее "Гараж", - добавил Новоселов.

Параллельная программа будет инициирована московскими институциями - проекты будут выбираться экспертным советом также на основе открытого конкурса.