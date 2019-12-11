Израильская певица Ахиноам Нини даст концерт в Москве

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Первая исполнительница партии Эсмеральды во французском мюзикле "Нотр-Дам де Пари", а также исполнительница саундтреков к фильмам "Жанна Д'Арк" и "Жизнь прекрасна" израильская певица Ахиноам Нини (известная также как Ноа) выступит в Москве 2 февраля 2020 года. Об этом сообщила в среду пресс-служба Московской филармонии.

"Ахиноам Нини - существенная фигура в музыкальном ландшафте Израиля и самая успешная израильская певица в мире с середины 1990-х годов - выступит в Москве с большим сольным концертом в зале "Филармонии-2", - сообщили в пресс-службе.

В Москве Ноа представит проект "Письма Баху" - 12 инструментальных произведений Иоганна Себастьяна Баха, на которые артистка написала слова. Аккомпанировать певице будет гитарист Гил Дор. Специальным гостем вечера станет народный артист России пианист Даниил Крамер.

Концерт пройдет при поддержке посольства Израиля и Израильского культурного центра "Натив".

Ахиноам Нини - автор музыки и текстов, играет на ударных, фортепиано и гитаре, исполняет композиции самых разных жанров на иврите, идише, английском, французском, испанском, итальянском, арабском и других языках. Ноа пела в дуэтах с такими мировыми звездами как Стинг, Пэт Метини, Куинси Джонс, Стиви Уандер, Андреа Бочелли в лучших залах мира, перед Папой Римским.

Ноа родилась в Израиле 23 июня 1969 года в семье репатриантов из Йемена в четвертом поколении. В возрасте полутора лет вместе с отцом - инженером-химиком и матерью - детским психологом переехала в США, там же начала учиться музыке. В 16 лет Ноа познакомилась со своим будущим мужем и приняла решение о переезде в Израиль. В 1990 году певица поступила в Школу джазовой и современной музыки Rimon в Тель-Авиве, соучредителем которой был композитор и гитарист Гил Дор. Он сразу обратил внимание на талантливую ученицу и предложил ей совместно записать альбом на иврите. Их сотрудничество длится уже около 30 лет.