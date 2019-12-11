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Волк из "Ну, погоди!" в новых сериях может бросить курить

Директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев отметил, что в современном мире изменилось восприятие мультфильмов у зрителя

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Персонаж Волк из мультфильма "Ну, погоди!" в новых сериях может отказаться от сигарет, рассказал ТАСС директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев.

"Я думаю, Волку придется бросить вредные привычки. Раньше герой курил, и это была характерная и узнаваемая черта определенного социального класса. Времена изменились, и нам необходимо соответствовать новому контексту. Тем более, в настоящее время требования к содержанию анимационного контента, его безопасности существенно возросли", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что в современном мире изменилось восприятие мультфильмов у зрителя. "Анимация иначе воспринимается современным зрителем, в том числе современным родителем, педагогические функции на ее тоже возлагаются, и демонстрация правильных моделей поведения - это тоже часть условий, в которых мы работаем", - добавил он.

Ранее киностудия объявила о запуске разработки нового цикла мультфильмов про "Ну, погоди!" в честь 50-летия любимых героев. Первую серию планируют выпустить в начале лета 2020 года.

"Союзмультфильм" - государственная киностудия мультипликационных фильмов, основанная 10 июня 1936 года, на которой было создано более 1,5 тыс. мультфильмов. Среди известных работ студии - "Золотая антилопа", "Гадкий утенок", "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Винни Пух", "Крокодил Гена", "Ежик в тумане" и другие.

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