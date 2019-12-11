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В России снимут документальный сериал о Великой Отечественной войне

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в основу лягут рассекреченные в последние годы архивные данные

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны РФ планирует снять документальный сериал о Великой Отечественной войне на основе рассекреченных в последние годы архивных данных. Об этом в среду сообщил в ходе заседания оргкомитета "Победа" глава ведомства Сергей Шойгу.

"Министерство обороны успешно взаимодействует со средствами массовой информации, в том числе по публикации архивных документов Великой Отечественной войны, из которых более миллиона было рассекречено в последние годы. Накопленный опыт планируем использовать в создании документального сериала о Великой Отечественной войне, направленного на борьбу с фальсификацией истории, формирование патриотического сознания российской молодежи и повышение влияния на западную аудиторию", - сказал министр.

В марте Шойгу анонсировал создание киностудии Минобороны для съемки художественных и документальных фильмов о современной деятельности вооруженных сил, а также о войнах прошлого и памятных событиях военной истории.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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