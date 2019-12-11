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Умер писатель Андрей Матвеев, который дважды номинировался на премию "Русский Букер"

Матвееву было 65 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Дважды номинировавшийся на премию  "Русский Букер" писатель из Екатеринбурга Андрей Матвеев скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщила писательница Анна Матвеева на своей странице в Facebook.

"Вчера умер писатель Андрей Матвеев, мой единокровный брат", - написала Матвеева на своей странице в Facebook.

Андрей Матвеев родился в 1954 году в Свердловске (ныне Екатеринбург), автор книги о русском роке Live Rock-n-Roll. Апокрифы молчаливых дней", "С августа по сентябрь" и других. Часть произведений написана от лица Кати Ткаченко. Член Союза писателей. Дважды номинировался на премию "Русский Букер", которая присуждалась в 1992-2017 годы за лучший роман на русском языке, опубликованный в журнале или отдельной книгой в премиальный год.

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РоссияСвердловская область
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