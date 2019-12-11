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ЮНЕСКО добавило белорусский обряд "Юрьевский хоровод" в список нематериального наследия

Обряд включает в себя песни и игры

ПАРИЖ, 11 декабря. /ТАСС/. Белорусский обряд "Юрьевский хоровод" внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на странице организации в Twitter.

"Весенний обряд "Юрьевского хоровода" был только что добавлен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО как объект, нуждающийся в срочной защите", - говорится в сообщении.

Как поясняется на сайте организации, обряд совершается в деревне Погост Гомельской области в День святого Георгия Победоносца. "Юрьевский хоровод" включает в себя песни, игры и другие обряды. Накануне праздника жители деревни выпекают праздничный каравай, который в Погосте называет "хоровод", а также жертвенный черный хлеб. В сам праздник каравай на церемониальном полотенце выносят в поле, вокруг него собираются женщины и поют песни. Участники обряда просят Бога о богатом урожае, затем зарывают в землю черный хлеб. Празднества продолжаются песнями, хороводами и играми уже в самой деревне.

"Несмотря на общественные усилия по сохранению обряда, в настоящее время его существование находится под угрозой исчезновения из-за старения населения деревни Погост, нехватки рабочих мест в ней, глобализации и других факторов", - отметили в ЮНЕСКО.

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