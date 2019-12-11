Оратория Виктора Плешака "Страсти по Советскому Союзу" впервые прозвучит в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Оратория "Страсти по Советскому Союзу" заслуженного деятеля искусств России Виктора Плешака впервые исполнят в четверг в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Новое сочинение - седьмая часть музыкально-исторической эпопеи на гражданскую тему "Русский мир", в которой композитор обращается к важнейшим вехам становления и развития Отечества.

"Этот жанр требует большого опыта жизни, когда даже твоя собственная биография становится частью действа, особенно если речь идет о советском периоде нашей истории. Из 75 советских лет 45 были частью моей жизни. В молодые годы я даже представить не мог, что когда-то буду с таким увлечением писать ораториальную музыку ", - сказал ТАСС Плешак, который, как музыкальный рассказчик, исполнит на премьере партию фортепиано.

На этот раз композитор отказался от партии чтеца, выстроив действие по законам "эмоциональной памяти". В оратории - 18 частей - от первых послереволюционных лет, через подвиг в Великой Отечественной войне до космического триумфа и до распада великой страны. На музыкальной волне звучат здесь строки Владимира Маяковского, Анны Ахматовой, Николая Заболоцкого, Михаила Дудина, Евгения Евтушенко, многолетнего соавтора композитора - поэта Макса Дахие. Отдельной яркой историей возникает в оратории часть о столкновении любви и революционного фанатизма по рассказу Бориса Лавренева "Сорок первый". Из грузинских, литовских, молдавских, украинских напевов соткана часть "Дружба народов", напоминающая об общей советской истории. Еще одной эмоциональной краской оратории стали частушки "от Ленина до Горбачева" - отражение истории в живой народной памяти.

"В советские времена на худсоветах у меня не принимали песни о любви, считая почему-то, что их могут писать только народные артисты СССР, а мое дело - комсомол, Родина, БАМ, армия и флот. В новой оратории песни о любви проходят сквозной нитью, связывают разделы и части", - рассказал композитор.

Заказчиком произведения выступил Государственный академический русский оркестр имени Василия Андреева под художественным руководством народного артиста России Дмитрия Хохлова. Вместе с андреевцами в премьере "Страстей по Советскому Союзу" примут участие хор студентов Санкт-Петербургской консерватории под руководством профессора Сергея Екимова, солисты музыкальных театров города - сопрано Светлана Москаленко, тенор Роман Арндт, баритон Александр Шахов, бас Юрий Мончак.

О композиторе

Виктор Плешак - автор сочинений в жанрах академической и эстрадной музыки, сочинений для театра на темы русской и зарубежной классики, многочисленных песен, входивших в репертуар ведущих мастеров эстрады. Наиболее известные из них - "Экипаж - одна семья", "Неповторимый Петербург", "Ведь мы же с тобой ленинградцы", "Сад русского романса".

В последние годы композитор все чаще обращается к отечественной истории, воплощая ее события в гражданско-патриотическом ключе. В этом отношении его художественный интерес оказался близок Андреевскому оркестру - легендарному петербургскому коллективу с большими исполнительскими возможностями. Вошедшие в эпопею сочинения - поэтория "Страсти по русской революции 1917 года", оратория "Когда звонят колокола", вокально-симфонический диптих "Моя Россия", оратория "Ленинградки", посвященная героической обороне города в годы Великой Отечественной войны, - были созданы автором по специальному заказу Андреевского оркестра и с успехом исполнены в Санкт-Петербурге.