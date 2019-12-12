Фирма "Мелодия" выпустила архивные записи альтиста и дирижера Рудольфа Баршая

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Фирма "Мелодия" представила исторические архивные записи к 95-летию со дня рождения альтиста, дирижера, оркестровщика и композитора Рудольфа Баршая (1924-2010). Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе компании.

"Мелодия" неоднократно обращалась к архивным записям Рудольфа Баршая, и к юбилею великого музыканта было подготовлено собрание сольных, ансамблевых и оркестровых записей, некоторые из которых впервые извлечены из архива либо никогда не публиковались на компакт-дисках", - сказал собеседник агентства.

Диски содержат сольную партиту Иоганна Себастьяна Баха и "Траурную музыку" Пауля Хиндемита, концертную симфонию Вольфганга Амадея Моцарта в ансамбле с Давидом Ойстрахом и оркестровые концерты Игоря Стравинского, оркестровки "Мимолетностей" Сергея Прокофьева. Кульминацией издания, сказали в пресс-службе, является полная запись оркестрового "Искусства фуги" Баха, переложение которого Баршай считал главным делом своей жизни.

В пресс-службе напомнили, что благодаря Баршаю в Советском Союзе появился уникальный коллектив - Московский камерный оркестр, концерты и записи которого стали откровением для сотен тысяч слушателей.

Баршай провел мировые премьеры таких сочинений, как Четырнадцатая симфония Дмитрия Шостаковича, написанная специально для его оркестра, "Музыка для камерного оркестра" Георгия Свиридова, "Песенки Маргариты" и "Сонеты Шекспира" Александра Локшина, симфоний на стихи японских поэтов и на стихи Николая Заболоцкого. Сделал множество переложений для камерного оркестра.