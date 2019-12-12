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Голодец возглавит оргкомитет по подготовке к празднованию 125-летия Русского музея

В 2020 году в музее запланирована обширная юбилейная программа

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Ольга Голодец возглавит оргкомитет по подготовке к празднованию 125-летия Государственного Русского музея (ГРМ), которое отмечается в 2020 году. Об этом сообщил в четверг журналистам директор ГРМ Владимир Гусев после заседания попечительского совета музея в Москве.

"Ольга Юрьевна Голодец согласилась возглавить оргкомитет", - сказал Гусев.

В 2020 году в музее запланирована большая юбилейная программа: исполнится 125 лет со дня подписания императором Николаем II указа о его создании. Также в будущем году отметят 175-летие со дня рождения Александра III, чье имя Русский музей носил при основании.

Русский музей - первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства. Решение о его основании было принято Александром III, но указ об учреждении музея был подписан уже после его смерти - 25 апреля 1895 года. Николай назвал новое учреждение в честь отца - "Русский музей императора Александра III".

Торжественное открытие Русского музея для посетителей состоялось 19 (7) марта 1898 года. Основой его собрания стали произведения искусства, переданные из Зимнего, Гатчинского и Александровского дворцов, из Эрмитажа и Академии художеств, а также коллекции частных собирателей, переданные музею в дар. Сейчас коллекция Русского музея включает около 400 тыс. экспонатов и охватывает все исторические периоды, виды и жанры русского искусства, его основные направления и школы более чем за тысячу лет - с Х по ХХI века.

Теги
Голодец, Ольга ЮрьевнаРоссияСанкт-Петербург
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